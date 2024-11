Minipíldoras para la salud /La medicina es para los vivos

¿Cómo le va mi estimado Dr. Quirón Ambrosio Pérez? Lo quería ver de un tono de piel más serio que el normal, o mejor dicho, más bronceado, pues ya ve que me comentó de un Congreso de Cirugía en Acapulco, Guerrero ¿O a caso hay otro Acapulco? Le preguntó efusivamente el Licenciado Justo Severo al galeno.

¡Pues fíjese mi Lic, que nos damnificó ese huracán John! Y el congreso tuvo que cambiar de fecha, ahora será del 24 al 29 de noviembre de este año. Además de mis trabajos que presentaré, ya tenía listo también mis aletas y mi bloqueador solar entre otras cosas y el pequeñín de la familia tenía listo su tinita y su palita para recoger conchitas.

En fin, esperamos que no decaiga el ánimo entre los especialistas en Cirugía General que asistiremos y logren acoplar su trabajo y sus planes a este cambio de fecha. Y pos hay que romper el otro cochinito de alcancía porque algunas empresas aéreas no respetaron las tarifas, así como los hoteles, a pesar de las negociaciones que hicieron los organizadores. Fue un gran esfuerzo realizado por la directiva que encabeza el Dr. Marco Antonio Loera Torres, Presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Por lo pronto mi Lic, nos dio la oportunidad de pasar este Xantolo o día de los Fieles Difuntos en casa. ¿Y a usted no le dan miedo los muertos? Ya ve que Esculapito, nuestro futuro médico, me dijo que a él sí. Bueno, es cuestión de enfoques, pero hay que partir del principio de que la medicina y las intervenciones quirúrgicas no son para los muertos, son para los que están vivos, dijo el Dr. Quirón.

Inclusive los cadáveres van siendo sustituidos por modelos de plástico para los estudiantes de medicina, aunque en algunas escuelas aún hay. Todos los médicos y más los que practicamos alguna rama de la cirugía le tenemos mucho respeto a la Parca, pues nos puede ganar la partida y llevarse al paciente, un ejemplo son aquellos pacientes que nos llegan destrozados por los numerosos “abrazos” recibidos. El bien máximo a proteger por parte del médico es la vida, aún la de los no nacidos. David Sackett, uno de de los pioneros de la Medicina Basada en Evidencias, menciona como objetivo último de tratamiento, el dejar morir al paciente con dignidad y evitar lo que se llama empecinamiento terapéutico. En México existe la Ley de Voluntad Anticipada, y en ella se estipula el derecho a que el paciente decida hasta donde llegará su tratamiento si padece una enfermedad mortal.

Esta ley no autoriza la eutanasia. Existe ahora una especialidad médica que se encarga de dar tratamiento a estos pacientes y se llama de Cuidados Paliativos. Esta especialidad trata por ejemplo que el paciente terminal no tenga dolor, ya que en ocasiones hay enfermedades que causan mucho dolor como algunos cánceres, por lo que estos especialistas manejan una gran gama de analgésicos, algunos que requieren recetas controladas de medicamentos.

Aquí hay una laguna en la Ley General de Salud en cuanto al manejo ambulatorio de narcóticos y algunos de estos medicamentos solo pueden ser usados en tratamientos intrahospitalarios. También hay que entender que el pronóstico a corto plazo para estos pacientes es el morir. La dignidad humana es el valor que tiene toda persona por el simple hecho de serlo y entonces la medicina esta encaminada a devolver el estado óptimo de bienestar biológico, psicológico y social del individuo. Por lo tanto aunque la Medicina Preventiva está encaminada a evitar las enfermedades, por ejemplo con el uso de vacunas y con la educación para la salud para evitar enfermedades crónico degenerativas, lo cierto es que los medicamentos y los procedimientos quirúrgicos, son diseñados o inventados para devolver la salud a los vivos. Por lo pronto mi Lic, disfrutemos los chichilíques y aviéntese unos pasos de huehue como los que danza con su comparsa.

