Minipíldoras para la salud | La enfermedad Diverticular del Colon

El intestino se divide en delgado y grueso. Ambos son parte del aparato digestivo que permite que nuestro organismo absorba los nutrientes necesarios para vivir. El intestino delgado mide aproximadamente tres a cuatro metros y absorbe los azúcares, grasas y proteínas que necesitamos para tener energía.

El nombre correcto del intestino grueso es colon, sin acento en la segunda “o”, dijo Don Cristóbal, tocayo del “Descubridor de América”, y su función es muy importante pues sin él nos deshidrataríamos, es el encargado de absorber la mayor parte del agua que necesitamos para mantener nuestro estado acuoso. Pero también es el encargado de formar los residuos de los alimentos y expulsarlos en forma de heces. Mejor diga “popó”, es más suave, le dijo Doña Mariquita a Don Cristóbal. Yo por eso como frutas y verduras, terció Don Expedito, quien ya de por sí tiene problemas con su nombre, ya que es el de un exsanto, porque su patrono fue borrado de las listas del martirologio por falta de pruebas, a pesar de que a él se le encomendaban las cosas difíciles. No quiero que me vuelva a pasar una urgencia y me tengan que operar nuevamente, dijo Don Expedito, pero no entendí bien eso que me dijo del cirujano, que había sido un divertículo, porque no entendí si estaba bien el acento. Después de una sonrisilla picaresca Don Cristóbal retomó el hilo de la conversación.

Efectivamente, dijo, el colon puede tener una enfermedad que se llama diverticulosis y consiste en la formación de pequeñas bolsas en su pared, es decir, son saquitos que se forman principalmente al ser constipado del intestino, es decir que obran o evacúan solo tres veces por semana o que sufren de estreñimiento, lo que quiere decir que tienen dificultad para expulsar la “popo”.

Esto de los divertículos, es una enfermedad que se presenta generalmente en los viejos, pero a medida que nuestra dieta ha ido cambiando, ahora también hay jóvenes entre veinte y treinta años que la padecen. Efectivamente, como dijo don Ex, la única prevención es la dieta con abundante fibra y evitar la constipación y el estreñimiento, por lo que también tomar jugo de naranja o comer ciruelas pasas es bueno.

Hasta un 60% de la población mayor a 60 años pueden tener divertículos, pero sólo un 10% serán sintomáticos o se complicarán. Los síntomas inician al inflamarse en el interior del saquito. Entonces puede sentirse una “colitis” intensa, que disminuye con analgésicos y antibióticos. Cuando estos cuadros se repiten, el enfermo puede requerir una colonoscopía, en donde se vea el número de divertículos del colon y si éstos están inflamados. Entonces es posible que se recomiende una cirugía electiva para quitar la parte del intestino grueso que está enferma y darle continuidad al intestino mediante lo que se llama una anastomosis, esto implica un solo tiempo quirúrgico.

La cosa se pone más grave como lo que le pasó a Don Ex, porque a él se le reventó un divertículo inflamado y entonces tuvo una peritonitis y tuvieron que operarlo de urgencia, resecarle un segmento del colon, dejarle una colostomía, que es cuando se deja el colon abierto hacia la pared abdominal y se tienen que usar unas bolsas para que la popó caiga en ellas. Luego y afortunadamente le pudieron reconectar el intestino en otra cirugía. En ocasiones se forma un absceso que es posible drenar y ver la evolución pues puede requerirse otra cirugía.

¡Es verdad! dijo Don Expedito, me tuvieron que hacer dos cirugías, la segunda unos tres meses después de la primera; dijo el Galeno que había que dejar que el abdomen se desinflamara y me dijo que otra complicación grave es que algún divertículo sangre y eso me pudiera llevar a un estado de choque porque se puede perder mucha sangre y entonces también hay que operar de urgencia. Me dijo que desde los años 80 del siglo pasado, la tomografía axial computada es muy importante para el diagnóstico y que el cirujano escoja el tratamiento y por lo tanto el pronóstico es diferente.

Lo mejor es prevenir con una buena dieta, finalizó Don Cristóbal.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales.

Cirujano General

Facebook: Marco Vazquez