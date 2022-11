Minipíldoras para la salud | Cuida tus pies, aunque no juegues futbol

Algo que preocupa cuando se tiene diabetes, son las heridas, pues es sabido que existe una dificultad para que cicatricen, más si estas se presentan en el pie, lo cual sucede en un 17 % de los diabéticos.

Creo que yo necesito un preparador físico como esos que trae el Tri, para que atienda mis pies y mejore mis piernas, dijo Don Edson.

Lo que usted necesita es que se controle lo azucarado y se lave sus pies, aunque no sea Jueves Santo, le contestó su compadre Don Tata Martini, originario de Michoacán, por eso lo de Tata.

Y es que la parte del cuerpo que menos cuida la mayoría de la población son los pies. Escondidos dentro del calzado, que en ocasiones puede causar daño, no se les presta la atención que merecen, sobre todo quienes padecen esa enfermedad crónica, que desde hace varios años ha alcanzado los niveles de una pandemia en México, un tanto cuanto silenciosa pero que cada vez afecta a más personas.

Recordemos que el día 14 del presente mes se conmemoró el “Día Mundial de la Diabetes” y el presente año se hará énfasis en la educación para la salud que debe tener el paciente diabético y su familia o cuidadores.

Pues bien, el cuidado de los pies debería ser para todos, iniciado desde la infancia e incluyendo tanto a diabéticos como a quienes no lo son.

La higiene es importantísima y el aseo durante el baño o lavado de los pies diariamente, y lubricación con alguna crema, si se puede de almendras o vaselina, es el inicio de la protección.

La consulta con el Médico Familiar o el Médico General, para el control de los niveles de azúcar en la sangre y la revisión de los pies es fundamental, pues se evitarán lesiones que pasen inadvertidas. Un callo puede ser como una piedra en el zapato, por lo que hay que cuidar que no se formen estos engrosamientos de piel, sobre todo en la planta y obviamente no rebanarlos con navajas sucias.

Los niveles altos de azúcar en la sangre traen como consecuencia la disminución de la sensibilidad en los pies por algo que se llama neuropatía, por lo que se recomienda no caminar descalzo por la posibilidad de herirse con algún objeto y no sentirlo, como pudiese ser un clavo o un vidrio y así mismo no caminar por la arena de la playa o el pavimento caliente o durante estas temporadas de frío colocar los pies cerca de anafres o fogatas, porque pueden quemarse sin sentirlo.

Si se presentan ampollas o úlceras, que inician como un pequeño raspón, que evoluciona a un hoyo que puede ser pequeño, pero que se vuelve profundo y puede llegar hasta alguno de los huesos del pie, entonces deberás consultar con algún Cirujano General, que valorará además de la lesión, el estado de tus arterias de las piernas y de los pies, sobre todo si además de diabético eres fumadora o fumador, pues la cantidad de sangre que llega a tus piernas y pies puede estar reducida porque tus arterias se han tapado.

Entonces el tratamiento no sólo es para salvar el pie, más si se agregó una infección, si no también para mejorar las arterias y eso puede implicar alguna cirugía, y entonces un Cirujano Vascular puede ser quien ofrezca algún tratamiento. El tratamiento de las complicaciones del “pie del diabético” suele ser difícil, costoso e incapacitante y puede requerir de varias especialidades quirúrgicas, y si bien actualmente se promueven tratamientos conservadores, también se puede terminar en una amputación, que puede ser por arriba de la rodilla.

Usted no requiere sobadas de sus piernas, eso es como dar pases a los lados, dijo Don Tata. Efectivamente, desde ahora cuidaré el control de mi azúcar y de mis pies y mi objetivo en este partido de la vida, será meterle gol… a la diabetes, sólo así se gana, le contestó Don Edson.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General.

Facebook: Marco Vazquez