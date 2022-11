Minipíldoras para la salud | ¡Azúcar!

Sir Frederick Grant Banting, nació el 14 de noviembre de 1891, en Alliston, Ontario, Canadá, por este motivo, este día 14, se conmemora el “Día Mundial de la Diabetes”.

Sus trabajos lo llevaron al descubrimiento de la insulina, esa hormona que transformada en medicamento ha salvado más vidas en el mundo que cualquier salvavidas.

Hasta la fecha Frederick es el más joven que ha recibido el premio Nobel de Medicina, en 1923. Por esto, la OMS y la Federación Internacional de Diabetes establecieron el 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes, desde 1991.

El tema del 2022 es “Educación para proteger el mañana”.

La importancia de la educación la puso de manifiesto Doña Dulcinea (así la habían nombrado sus padres, después de una lectura en pareja, de la obra de Cervantes) cuando le dijo a su comadre Doña Pancreacia, que estaba “diabetis”, pues le habían diagnosticado esta enfermedad.

La educación se inició al decirle que el nombre correcto es con “e”, o sea Diabetes, que en griego quiere decir sifón, pues los pacientes orinan mucho, como si tuvieran una manguera. Luego se le agregó mellitus, que quiere decir miel, porque la orina esta azucarada, así la nombro Areteo en siglo II D.C.

Desde entonces muchos estudios relacionaron la enfermedad con la glucosa en la sangre, y la función de una glándula muy importante que se llama páncreas.

¡Caray dotor, esto no se veía en mis tiempos! Me dijo una dulce paciente, que tenía tiempo de tratarse de su azúcar y tenía disminución de la visión y una úlcera en el dedo gordo del pie izquierdo.

Y es verdad, pues la diabetes paso de ser mortal a ser enfermedad crónica y controlable con medicamentos, lo que ha dado una mejor calidad de vida a los pacientes que tienen las cualidades de Banting, quien como buen militar era muy disciplinado y tenaz, cualidades que la educación debería de inculcar desde la infancia y promover una buena alimentación y ejercicio físico, que ayudan a no tener o retrasar lo más posible la diabetes.

Doña Pancreacia puso en duda el efecto y valor del etiquetado de los alimentos, esos sellos negros tan cacaraqueados en las cámaras y que nadie lee y que les valen a los consumidores, sobre todo si son bebidas obscuras.

El inicio del tratamiento es la alimentación y el conocimiento de qué alimentos benefician, cuales hay que suprimir y las cantidades a consumir.

Terrible lucha contra los antojitos mexicanos: ¿Cuántas tortillas se come usted al día? son una fuerte alta de azúcar, cantidad que puede nos ser óptima para un diabético.

La dieta debe adaptarse a la actividad física y de trabajo; desconozco si hay restaurantes, a la orilla de las carreteras de México, que ofrezcan comida para choferes de trailer que sean diabéticos (los choferes, no los tráileres).

Fíjese Comadre Dulcinea, dijo Doña Pancreacia, que ese Señor Banting tuvo una vida muy interesante, yo la leí muy joven en un cuentito que se llamaba “Vidas Ilustres” y trabajó en la Universidad de Toronto y cuando ganó el premio Nobel, lo compartió con su ayudante Charles Best, a quien no se lo dieron porque era estudiante y no estaba graduado y esto es un requisito del Institudo Karoliska.

También se lo dieron a John James Richard Macleod quien compartió su premio con otro participante de los trabajos Bertram Collip.

¡Esos si son cuates, le dio la mitad de las coronas suecas a su ayudante! Participó en la Primera Guerra Mundial como médico y luego estudió cirugía y ortopedia. Murió el 21 de febrero de 1941 en un accidente de aviación.

Se dice que cuando lo rescataron, su cuerpo estaba en una posición que hacía suponer qué como buen médico, intentó ayudar a la tripulación hasta el último momento de su vida.

En pro de la educación y la prevención de la diabetes hablaré más de ello en próximas Minipíldoras, por lo pronto me despido como Celia Cruz: ¡Azúcar!

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General

Facebook: Marco Vazquez