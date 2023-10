Minipíldoras para la salud | ¿A dónde irán los muertos?

Lo único seguro que tenemos después de nacer es el morir, por lo que la vida puede durar unos minutos o muchos años, dijo Aristóteles Sartre joven estudiante de filosofía. Y lo que es peor, ¡No sabemos que hay después del morir! - ¿O sea que no sabemos a dónde irán los muertos? - preguntó Jamlito, parafraseando lo que cantaba Eulalio; estudiante de secundaria, hijo de Doña Angustias, la administradora de la funeraria “El último suspiro”, que ofrece planes de pago. Tampoco sabemos a dónde irán las almas, como dice la canción, le contestó el joven filósofo, amante de la sabiduría. ¿Pero qué hay que hacer si alguien se muere? Volvió a preguntar Jamlito. Pues un certificado médico, terció el Lic. Justo Severo, porque si no tu mamá no podrá atender a los deudos.

Efectivamente, el certificado de defunción debe ser expedido por un médico legalmente autorizado, intervino el también muy joven pasante de medicina Caronte Mictlantecuhtli Popocatzin, quien se considera de la raza cósmica y lo tiene sin cuidado lo que hagan el 12 de octubre, los que disque descendientes de los pueblos originarios. Cuando un paciente deja de tener signos vitales o tiene muerte cerebral, entonces se considera que ya no hay vida y que está muerto. Cuando este momento de la vida sucede en un hospital, y es por enfermedad, entonces el médico a cargo expide el certificado y pone las causa de la muerte. Esto ha sido un avance en las estadísticas (los certificados tienen un folio) para saber cuales son las principales causas de muerte. Dejó de haber certificados de muerte parcial, que se daban si había alguna amputación, o que se pusiera “dolor juerte, tramafat o tristeza” como causas de fallecimiento.

Cuando la muerte ocurre por un accidente en la vía pública o por causa de violencia, al no resistir los abrazos enviados por delincuentes; entonces hay que hacer trámites en el ministerio público y el certificado lo expide un médico legista o al que la autoridad designe, según las condiciones del lugar donde ocurrió el deceso.

Cuando llegó el Covid-19, se puso en evidencia que los hospitales tenían el mortuorio o lugar donde los cadáveres permanecen en tanto llega la funeraria, donde al ingeniero se le había ocurrido, ya que la NOM-016-SSA3-2012, no establece con precisión las características de construcción y entonces estaban junto al basurero o cercanos al pasillo de consulta. Me dijeron en el Colegio de la Profesión, acotó el Dr. Caronte, que habían hecho llegar estas observaciones a las autoridades estatales de salud, por lo que se modificó la instalación de dichos lugares, sin embargo la norma no ha sido modificada, y eso que andan cancelando algunas. Entonces sí sabemos a dónde van los muertos, dijo Jamlito. Bueno, estrictamente no, pero si quieres trascender puedes convertirte en donador de órganos, si la Parca lo permite, sentenció Aristóteles.