Mi propio rival, soy yo

Mi rival soy yo, dice Checo Pérez campeón internacional de carrera de autos y el refrán dice: Por la boca muere el pez y calladitos nos vemos más bonitos, sin embargo, pareciera que nuestro primer mandatario y su esposa no lo han comprendido y actualmente sus principales rivales son ellos y no por el trabajo mental que ha caracterizado al Checo Pérez, no, por todo lo contrario. Son sus propios rivales porque de su boca emanan agresividad y enojo cada vez que algo profieren, sin recordar lo que Nelson Mandela dijo: Quienes buscan venganza destruyen los estados, quienes buscan reconciliación construyen naciones.

México, como la mayor parte de los países del mundo está conformado por clase media: media alta, media baja y media media, es esta clase media la que genera y vive de sus propios recursos, la que con legitimidad trabaja y estudia para ser mas y mejorar el nivel de vida de su familia y país, es la que en muchas ocasiones crea empleos a través de sus micro, pequeñas y medianas empresas generando el flujo de dinero que permite pagar impuestos y aumentar su calidad de vida, es a esta clase media a la que el presidente y su no primera dama atacan y mofan, tal vez porque a ellos y su familia no les ha costado lo que disfrutan, es a la que critican por tener principios, por vivir con honor, dignidad y superación, por tener fe y asistir a misa el fin de semana, por no depender de la caridad y buscar ser autosustentables.

¿Quién ganó este mes de junio? La democracia es quién gano, estamos felices, mas no satisfechos, aún queda largo tramo por recorrer, la aprobación de la famosa Ley Zaldívar sirvió para confirmar que aun entre los magistrados existe honor y dignidad al escuchar al Magistrado Felipe de la Mata decir¸ ¨La justicia electoral mexicana no busca el aplauso de los poderosos, ni del poder político, a pesar de la calidad mostrada por su presidente. De que estamos en un país surrealista ni duda me queda al observar que el Doctor López Gatel, a pesar de los pésimos resultados mostrados en el manejo de la pandemia, sale galardonado como héroe con mariachis, su club de fans y porras del presidente, mientras laboratorios e industria farmacéutica se encuentran en aprietos financieros por los cerca de 3000 millones de pesos que el INSABI, Instituto de la Salud adeuda, ya que no tiene dinero y difícilmente lo tendrá, por lo que suena a demagogia las promesas del Secretario de Salud, garantizando servicios y medicamentos gratuitos de tercer nivel. Aunque no haya medicamentos, entusiasma al presidente la construcción de Disneytitlan¨¨ para revivir la abandonada zona del aeropuerto en Texcoco, probablemente dará entretenimiento a los desprotegidos, porque la clase media, que normalmente es la que con esfuerzo disfruta estos lugares, dejará de ser clase media si el país no crece y no se le respeta.

Mientras tanto a los fanáticos del futbol les quedó muy claro que, o se deja de utilizar el grito homofóbico que semeja a Pluto el gran perro de Disney, o nos quedamos sin futbol presencial en la eliminatoria FIFA; como este domingo es día del padre espero que los señores de la casa puedan disfrutar del futbol y la familia en conjunto, aceptando cada etapa de la vida para que al despertar, comiencen a disfrutarla reajustando sus nociones sobre un mundo mejor, abriendo el corazón al amor y no al odio que evita que la conciencia se expanda para brillar como persona e integrante de un país que cada día será mejor al expandir ese amor y compasión al prójimo, mucho más allá de cada persona, ensimismarse en el enojo y dolor, destruye, el amor da paz y bendiciones, despierta la conciencia en los corazones abiertos que conforman la red de ciudadanos que hacemos este país bondadoso y lleno de luz, país que ha sufrido dolor, dolor que desaparece cuando las almas se tranquilizan, por eso y más pidamos porque el odio y enojo en quienes nos dirigen desaparezca para que podamos ser felices sin tener que pedir permiso y mientras usted celebra o celebró a su padre yo recuerdo al mío. con el amor eterno de una hija, gracias y espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com