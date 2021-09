México, la Patria

Este mes celebramos a la Patria,

Nuestro México. La historia social y personal nos permite reflexionar sobre lo que hemos hecho, un lugar común es la recomendación de no olvidar lo sucedido, quien no recuerda está condenado a repetir los errores. Hoy “15 de Septiembre”, celebramos el inicio de la Independencia de nuestro país.

Las diferencias en las opiniones nos permiten crecer y las polarizaciones colapsan a las naciones, por ello más allá de los temas históricos en la agenda actual de México, es importante destacar algunas de las frases más importantes de quienes participaron en el movimiento de Independencia.

Festejo la decisión de regresar a los días de asueto, en el día de conmemoración cívica, lamentablemente había ocasiones en las cuales no se sabía porqué no se trabajaba o se iba a la escuela, se ignoraba la fecha histórica. Iniciaré con la mujer que más admiro en México, Leona Vicario, una mujer con convicciones, progresista, a pesar de nacer y crecer en medio de las comodidades de la época. Mujer que fue respetada porque siempre se mantuvo congruente a sus decisiones, a sus ideales, no se quedó en su estado de comodidad, siempre colaborando con la justicia.

Leona Vicario dijo: “Confiese usted, señor A., que no sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres: que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria, no les son unos sentimientos extraños”. Cuando ella muere, le demuestran el respeto de quienes coincidían y de aquellos que nunca lo hicieron, reconocieron su valentía, su honor, su liderazgo y su inteligencia, gran mujer en lo profesional y en lo personal. Otro hombre reconocido en el ámbito internacional, el gran José María Morelos y Pavón quien predicó: “Que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero como a los hijos del más rico hacendado”. También decía: “Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas. Quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud”.

Y el gran Miguel Hidalgo y Costilla: “Llegó el momento de nuestra emancipación: ha sonado la hora de nuestra libertad”. Como también ante su inevitable asesinato: “El indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria”. Y como lo dijo Ignacio Allende: “Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos”. Celebremos este 15 y 16 de Septiembre con responsabilidad ante la pandemia Covid-19. Recordamos ese grito de Independencia de Miguel Hidalgo y Costilla ¡Viva la Independencia! ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! Ojalá se comunique. correo: lizyuaslp@gmail.com, instagram: @lizynavarrozamora.