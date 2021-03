México en retroceso

Hacia dónde vamos como país con la Cuarta Transformación?

Mientras la tendencia en el mundo es dirigirnos hacia las energías renovables, el Gobierno de Morena insiste en dirigirse en sentido contrario con la Ley de la Industria Eléctrica. No sólo vamos en retroceso en transparencia, en economía, salud, educación, campo, en apoyos a mujeres o migrantes, también en el medio ambiente y en la generación de energía renovable.

La terquedad y la falta de conocimientos de quienes nos gobiernan, nos está costando caro como país porque no se está pensando en las próximas generaciones de mexicanos.

Es más sencillo para el Gobierno Federal y sus aliados buscar el aplauso fácil y culpar al pasado de todos los males de este país, porque no se está asumiendo la responsabilidad de gobernar y buscar el bien común de los ciudadanos.

En el Congreso de la Unión la mayoría parlamentaria de manera sistemática se negó a escuchar y razonar las expresiones vertidas, no solo políticos sino técnicos en contra de dicha ley. Nos han superado en el número de legisladores, pero nunca en los argumentos.

No sólo está el tema energético, también están en juego la ya deteriorada economía de nuestro país, el estatus internacional, el derecho a un medio ambiente sano y lo más importante la salud de las y los mexicanos.

La Comisión de Energía convocó con pluralidad en parlamento abierto a encontrar las rutas idóneas para enriquecer la propuesta presidencial; pero fue en vano porque tanto diputados como expertos en todas las ramas relacionadas, perdieron su tiempo ante los oídos sordos de la mayoría. Ninguna mejora propuesta se refleja en el documento final.

Los diputados de Morena obedecen sin cuestionar, en detrimento de los mexicanos.

Tal como lo ha señalado el diputado Enrique Ochoa una y otra vez, México tiene palabra, palabra que ha empeñado al menos en el Acuerdo de París, y en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, de tal manera que para honrarla debe optar por parques solares y eólicos y no por el combustible fósil.

A morena no le gustan los argumentos. Para ejemplo la opinión que ha emitido la COFECE, ni siquiera fueron capaces de abordarlos y descartarlos uno a uno con pruebas basadas en hechos reales; pruebas y no dichos.

Queda claro que en este gobierno de la Cuarta Transformación hay un menosprecio por todo aquello que sea moderno, estudiado y que sea sustentado por especialistas del tema energético, es preferible cumplir a los cuates y regresar al siglo pasado al uso del carbón, aunque nos cueste como país y se vea reflejado en el bolsillo de los mexicanos.

Por lo pronto se espera una cascada de amparos en contra de esta ley, que han interpuesto empresas afectadas.

Espero que este gobierno entienda que sin electricidad, no hay luz, no hay industrias y no hay empleos.