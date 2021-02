Mensaje para meditar

- Ponte ese vestido corto que tanto te gusta.

Píntate los labios de rojo. Ve a caminar descalza y sola a la orilla del mar. Baila sin vergüenza cuando escuches tu canción. Sal a mirar las estrellas y la luna por la noche. Toma un café mientras ves el atardecer. Embriágate, disfruta de esa sensación de ser tú al 100%. Deja de quejarte, sé agradecida. No llores dos veces por la misma razón. Y sobre todo ¡sé feliz!

VOLVÍ A MÍ Y SUCEDIÓ LA MAGIA

Dejé de insistir donde no había lo que buscaba.

Dejé de pedir con las manos cerradas

Dejé de esperar en sillas ocupadas.

Deje de poner mis expectativas en personas ocupadas

Dejé de pretender que el otro entendiera.

Dejé de poner los ojos y la esperanza en corazones que no querían latir al lado mío.

Y entonces, magia.

Magia.

Volví a mi, como único destino posible.

Volví a mi, como único camino disponible.

Volví a mi, como el único reencuentro pendiente.

Volví a mi y pude verme las costillas, los dolores y mi alma deshidratada, pidiendo agua.

Y me recibí. Me acaricié. Me perdoné. Me recosté sobre mi hombro. Me nombré con mi propia voz. Y me encontré. Distinta pero intacta. Me tuve otra vez. Me tengo otra vez.

Y entonces, magia.

Tengo las llaves de las puertas que quiero abrir.

Acá, adentro.

Afuera solo están las cerraduras.

Pero yo decido dónde y de mí depende cómo.

Yo decido dónde.

Yo elijo cómo.....

Yo elijo con quien ....

Yo decido qué quiero .....

Yo decido qué merezco ....¡y qué quiero!

Y la magia vivió a mi, porque nunca se fue, porque siempre habitó en mi pero no me permitía verla, por rechazarme y así baje a mis sombras y resucité, me abrace me acepté y seguí viva.

¡TE CONVIRTIÓ EN UNA GRAN PERSONA!

Me despido con esta reflexión: “Un estómago hambriento, un monedero vacío y un corazón roto, enseñan las mejores lecciones de vida”. Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon