Me confieso de filial intelectual, liberal

1926 - 1929, la tragedia que arrebató muchas vidas de hombres y mujeres inocentes, peleando por sus ideales que, a partir de esa dolorosa experiencia, pensé que habíamos aprendido a buscar equilibrios que nos dieron el lugar de paz, para seguir viviendo en nuestro Mexico pero, llegó la era de hachar la culpa de todos los males, equivocadamente a los conservadores. Así no.

Conservador, se dice de una persona, de un partido político, especialmente favorables a la continuidad en las formas de vidas colectivas y, adversas a los cambios radicales o, bruscos.

Liberal es una persona que se encuadra en la filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual, a la autodeterminación, además la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado, entre mucho más. Libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la propiedad ya los derechos individuales.

Los dos acercamientos y, solo eso, para apuntar algunos estados del pensamiento, en las definiciones de conservadores y liberales, me parece la lucha perenne en las sociedades por sobrevivir en el pensamiento gregario y convencer a las personas que habitan en algún país de los muchos que existen en el mundo, para que sean favorecidos por las democracias o, por los países que sufren el autoritarismo, igualmente que, la autocracia.

En la historia universal, los enemigos que se han enfrentado, tienen dos características muy definidas, frente a quienes observan su comportamiento, el cual debería ser congruente con alguna de estas dos formas de pensar.

En primer lugar, positivamente, se sabe quienes, con nombre y apellido, están en que ala del pensamiento al que pertenecen y que defienden. Me refiero a las diferencias entre los conservadores Y liberales y, a que le apuestan.

En segundo lugar, con mucha frecuencia, cuando no son favorecidos, uno u, otro bando, inician una tensión en sus relaciones personales y, van trasladando a los grupos que controlan, las inconformidades que se generan en las cúpulas, para que, inicien, entre los suyos, la guerra por sus diferencias, ocasionando el descontento social, haciendo que los ciudadanos peleen y, lo hacen, cayendo en la trampa, defendiendo, a quienes piensan que los puede favorecer; con la diferencia, que quienes han iniciado esa tensión social, estarán, cómodamente sentados en su zona de confort, observan cómo avanzan o, retroceden sus pretensiones. Aquí solo la sociedad pierde y jamás veremos logros que favorezcan de verdad a las mayorías.

¿Quienes son los liberales o, los conservadores, a quien se refiere el Presidente de la Republica Mexicana?. Cuando señala sin forma, más allá de nombrar a Calderon y Fox; posiblemente a otros ex presidentes, pero que, usualmente no se refiere más que a los conservadores cuando, algo no le va bien.

El darse cuenta que AMLO es el Presidente de ellos y los demás, es decir de todos los mexicanos, ayudaría mucho a nuestro País. La globalización mundial, exige innovación y excelencia en lo que hacemos para ser competitivos y resolver nuestros problemas pero, eso no pasara, si no es en unidad, que no, unificación.

La unidad es el trabajo en consecuencia de lo que nos sirve a todos en la sociedad, por ello no caigamos en la trampa del pleito social, defendiendo a quienes ni siquiera nos conocen. La unificación estará referida entonces, a intereses de grupo que se persiguen y, será objetivo de quienes se asocian para alcanzar sus metas.