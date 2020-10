Es maravilloso saber que al despertar, aún existimos, saber que hay personas que nos hacen sentir bien y que la naturaleza nos ofrece un nuevo panorama cada día; tan maravilloso esto, como saber que en este país. los hechos son solo palabras y las palabras solo son eso, palabras.

Palabras que a pesar de la magnificencia divina actualmente se usan para denostar, agredir, negar o acusar, por lo que, maravilloso seria evaluar si vale la pena tanta comunicación mañanera, pues el fantasma de las sospechas ronda en nuestro país por todos lados, por eso, sale sobrando opinar sobre el comentario de nuestro mandatario acerca de los periodistas que ¨lee¨, o ¿tal vez?, vigila. Tampoco vale la pena analizar el hecho de que no está enterado de la captura del General Cienfuegos y a pesar de eso, justifica al expresidente Peña, al comentar: No creo que Peña supiera de las fechorías que se cometían en su nombre, entonces, ¿tampoco estará enterado que su actual Secretario de Defensa era el jefe de operaciones del General Cienfuegos?; o, ¿tal vez?, esta aparente ignorancia es una estrategia de negación y desconocimiento para mandar un mensaje a los militares inconformes con su Gobierno, pues conocido es, que su relación con el General Cienfuegos nunca fue maravillosa.

Ahora que, si hablamos de las actuales maravillas del país, ahí tenemos al Partido Morena y sus elecciones donde un viejo zorro de la política mexicana, llamado Porfirio Muñoz Ledo se enfrenta en batalla con Mario Delgado, a quien ante pregunta de un periodista en nuestro San Luis Potosi, Muñoz Ledo se refirió a él como: ¨es un joven simpático, sumamente ignorante, sin dejar duda alguna que en política es difícil tener amigos.

Mientras nuestro mandatario vive clavado en el pasado, no deja títere con cabeza al señalar como ¨narco-gobierno mafioso¨ al régimen neoliberal, sin percibir que, en el tiempo que va de su mandato, la realidad se ve desastrosa, no cesa la violencia por narco, las muertes e infectados por Covid se mantienen, la economía agoniza, visiblemente dañada por falta de empleos y apoyos a las micro y mediana empresas generando pérdida de credibilidad, a pesar de esto, como buenos mexicanos, permitimos que desvíen nuestra atención de lo importante con memes de críticas hacia el mandatario, sus colaboradores y familia. Maravilloso seria que como sociedad, reaccionemos evitando los memes por divertidos que sean, para enfocarnos en realidades disimuladas que lastiman, preguntémonos, donde está la culpa del gobierno y dónde la de los ciudadanos que vivimos ¨felices¨ atarantándonos ¨con bromas y tonterías sin ocuparnos de la gravedad de la situación que se avecina, de niños muriendo con cáncer, de medicinas desaparecidas ante un robo de película barata, con un narco que sigue avanzando y ocupa más , al vecino país del norte, pararlos, ya que en nuestro país se dan abrazos, no balazos.

Asi, entre memes vivimos ignorando la realidad sin resolver la suerte de los fideicomisos, el alza de impuestos, las amenazas de auditorías y la desaparición probable de fundaciones y Asociaciones Civiles que apoyan a mucha gente, por si fuera poco, no observamos a la Cofepris actuando al contentillo, retirando quesos y leche de empresas muy ubicadas en el estás conmigo o contra mí; por eso, cuesta trabajo ver lo maravilloso que es el comportamiento que como ciudadanos tenemos, no he escuchado a nadie cuestionar, ¿en calidad de qué, la no primera dama, fue a Europa? ¿Dónde quedaron los protocolos que se deben seguir y donde estuvo la Secretaria de Relaciones Exteriores? ¿ Quién y quiénes le acompañaron?, ¿Con qué recursos se hizo el viaje?, ¿ Se justifica, en este momento de crisis, el famoso viaje para reclamos de un pasado histórico incierto?, preguntas sin respuestas justificadas porque hemos convertido la anticonstitucionalidad, como algo normal, tan normal como esta pandemia que supusimos era un freno temporal.

Por esto, agradezcamos a este 2020 el enseñarnos a vivir el momento y permitirnos vivir con menos para, vivir con más, más atención para defender y amar la Patria y mientras aprendemos, espero sus comentarios en:

