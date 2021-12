Los riesgos políticos

Lo poco que queda del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí ya no es atractivo para nadie, más que para quienes le exprimen hasta la última gota para seguirse beneficiando de los frutos que le quedan, como por ejemplo, las posiciones en el ayuntamiento de la capital. Pero eso es todo lo qué hay.

El grupo político-empresarial que controla al PRI desde hace varios años, acaparó todas las posiciones importantes en el ayuntamiento capitalino y si acaso le dejó una o dos al alcalde Enrique Galindo -como la oficialía mayor- nada más para que no dijera. Al maestro Galindo no le quedó de otra más que aceptar todo lo que le mandaron, bueno, malo y peor, con la promesa de que él sería “el nuevo líder que el PRI estaba esperando” y ahí se lo traen chiflado con esa etiqueta que, desde luego, está muy lejos de ser realidad.

El “liderazgo” de Elías Pesina perdió legitimidad desde que aceptó, sin chistar, ser candidato a regidor de la capital porque ya no había donde acomodarlo, pues la primera posición en la lista de diputaciones plurinominales estaba entregada al entonces secretario de gobierno Caco Leal, quien supuestamente defendería a su jefe en el “séptimo año” desde el Poder Legislativo; terminó aprobando el rechazo de los informes de auditoría de Cuenta Pública del gobierno del que él formó parte. Pesina se convirtió así, en un empleado más del servicio público sin autoridad para nada, menos para dirigir un partido político.

Como “oposición”, el PRI es una caricatura que da pena ajena. Sus destacados militantes aplauden y se inclinan ante el nuevo gobierno, al grado de verse ridículos cuando se auto proclaman “oposición responsable”. Claro, la gran mayoría de ellos tienen la cola grande y les da pavor que se las vayan a pisar y por lo tanto, optan por el bajo perfil, pegaditos a la pared y rezando porque nadie los voltee a ver.

Correr riesgos en la política, en estos tiempos, solo muy pocos se atreven. Pero abandonar las filas del PRI ya no es tan peligroso como antes, al contrario, debe ser un alivio en un escenario tan adverso como el que se vive en esta época, por más que se asegure que el partido está hecho para las grandes batallas y retos, que resurge siempre desde sus cenizas y que nunca se le debe dar por muerto. Puede ser, pero ahora, no se ve un futuro promisorio, más bien, se avecinan nubarrones porque no evolucionó, porque sigue estando en las manos de los de siempre.

En ese contexto, la renuncia del diputado Héctor Mauricio Ramirez Konishi y su suplente Cruz Fragoso, a su militancia en el PRI podrá ser cuestionada por aquello de las lealtades y las posiciones obtenidas gracias a las siglas tricolores, pero la realidad es que tienen argumentos sólidos que sustentan la decisión. Tampoco se puede minimizar y decir que no pasa absolutamente nada.

Konishi pertenece a uno de los sectores pilares del PRI, como lo es la CTM. Además fue el único candidato que ganó la reelección por el principio de mayoría, es decir, con el voto de la gente, en un proceso donde los ciudadanos no quisieron saber nada de los anteriores legisladores y donde el partido Verde arrasó, sobre todo en la zona metropolitana.

Y Cruz Fragoso no es un “suplente” cualquiera. Se trata del cerebro-operador de ese grupo político por llamarlo de alguna manera, fue secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI y asesora al grupo parlamentario tricolor desde hace varios años. Sabe y mucho de política, estructuras, organización, conoce las entrañas y tiene diagnósticos claros de lo qué pasa en San Luis Potosí.

La vieron clara. No hay mucho ya que hacer en el PRI potosino más que arrodillarse ante quienes lo controlan a ver si en agradecimiento les dejan algún espacio -cada vez son menos- en el futuro o aplaudirle al nuevo gobierno lo que sea. Para ellos y su proyecto político se abrió una ventana en el partido Movimiento Ciudadano y decidieron tomarla. Así son los juegos de la política con todos los riesgos que ello implica. ¿Les irá mejor? ¿Peor?, quien sabe, pero tomar decisiones siempre es importante y se debe reconocer.

CONTRASEÑA

En caso de ser verdad de que el nuevo gobierno va con todo contra la doctora Mónica Rangel por las graves irregularidades detectadas en su cuenta pública 2020, habrá que ver qué cara ponen los morenistas que anduvieron en su campaña convenciendo a los potosinos de que votaran por ella para que fuera la gobernadora de San Luis Potosí… Por cierto, ese discurso triunfalista de los de MORENA de que “el pueblo nos dice que acabemos con la corrupción, que seamos austeros, que los tiempos ya cambiaron”, al menos en San Luis no aplica porque lo que el pueblo les dijo en la sueñas es que no son opción de gobierno bueno, ni siquiera como legisladores pues ningún candidato ni candidata ganó una diputación de mayoría, solo pluris y gracias a los votos precisamente de doña Mónica…No pasará mucho tiempo antes de que el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado sufra su primera baja. Una legisladora no anda muy contenta con los liderazgos blanquiazules y está preparando la graciosa huida…HASTA LA PRÓXIMA

