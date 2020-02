Los resultados de la Fiscalía

En este caso, ya no hay para donde hacerse, los resultados de la indagatoria que realizó la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno al cruel asesinato del ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Aurelio Gancedo Rodríguez, son sólidos, quedó solucionado en lo que corresponde a esta instancia y con ello, alejado de las especulaciones que no faltaron, casi se toca en el ambiente una estela de satisfacción y de conformidad en los sectores sociales.

El único problema que se observa en el horizonte es que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA) ofrece innumerables garantías a los delincuentes, no tanto a las víctimas, sin embargo, hay plena confianza en que el profesionalismo de las policías del Estado ofreció un trabajo sin coyunturas.

Resulta hasta inexplicable que quede prohibido que el público conozca a través de los medios de comunicación la media filiación de todo tipo de delincuentes, hasta los más peligrosos, ni siquiera para que la gente decente adopte sus precauciones. Este sistema penal atenta contra la misma defensa propia, no solamente individual, sino de familia y tiene que modificarse.

Vamos, este no es el punto medular que ahora nos ocupa, sino el hecho de que no es la primera vez que el comisario José Guadalupe Castillo Celestino ofrece resultados tan espectaculares como en la solución de la muerte de Aurelio, tan es así que impactaron a los inconformes de siempre, a los especuladores, a los opinólogos.

En sucesos tan graves se vale profundizar, exigir justicia rápida, en el entendido de que debe quedar como lección para que no se vuelva a repetir, pero no para emitir declaraciones para sembrar la división entre la comunidad, desechar un trabajo profesional que ni siquiera conocieron, solo para provocar el encono social.

Hay quien pretende especializarse en eso, aprovechar una tribuna, un escritorio, para transformarse en agoreros de la desgracia, a pesar de que ya no se puede ir más allá, a Juan Carlos N., lo agarraron de la manera más infantil que se pueda usted imaginar, vendiendo los teléfonos celulares de su víctima que son cien por ciento rastreables y las corporaciones policiacas del Estado potosino disponen de equipos de primera generación para hacerlo.

Además, una vez capturado, en su camioneta, Juan Carlos N., traía aparatos electrónicos propiedad de Aurelio y estaba vendiendo por internet un celular más, también de Aurelio. Es toda una indagatoria fundamentada en la tecnología que proporcionan las cámaras inteligentes de establecimientos, callejeras y otros testimonios.

Lo que el Fiscal General del Estado Federico Garza Herrera y el comisario Castillo Celestino le revelaron al Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, como resultado de la investigación en la que participaron decenas de agentes altamente especializados es inatacable, suficiente para enviar a proceso penal a Juan Carlos N., a quien seguramente se le investigará más a fondo de acuerdo con sus antecedentes penales, porque se presume que no es la primera vez que lo hace.

Cabe hacer la precisión que la tecnología, los métodos científicos y los técnicos especializados, son los mismos que se ponen a disposición de la sociedad cada que se comete un crimen aquí, simplemente que no todos tienen el mismo impacto, no tanto porque Aurelio fuera un político muy reconocido, ya se habían dado otros, que también fueron resueltos con atingencia por la Policía de Investigación de la FGE, feminicidios incluso, que levantaron honda ámpula social por la bestialidad con que se cometieron.

En el pasado agosto, ¿recuerdan a Karla y a Mitzy, el crimen de la tía en Terrazas, el secuestro de Luis Fernando en Huichihuayán?

Los asesinos y los secuestradores, también están en La Pila, igual que Juan Carlos N, ingeniero de profesión, sexoservidor por afición

De acá, desde los medios de comuncación se observa que del trabajo de las cuatro corporaciones policiacas con que cuenta el Gobierno del Estado, la Policía de Investigación de la FGE, generalmente entrega los mejores resultados al Gobernador Carreras López, el caso de Aurelio es la muestra más emblemática, pero, en su momento, los descritos en el párrafo anterior también.

Estos crímenes que vienen a la mente entre decenas, sembraron la intranquilidad en los estratos sociales, pero ahora hay que desnudar a las personas que se especializan en provocar el temor, la inconformidad, el recelo o la duda, buscan ganancia política o institucional ante su desgaste, pero este no es el camino y menos cuando los resultados son tan apabullantes.

