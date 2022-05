Los requisitos para gobernar

Dicen que los cambios son buenos y en San Luis Potosí, sus habitantes parecen comprobarlo, pues luego de un sexenio desastroso como lo fue el de Juan Manuel Carreras, poco a poco se notan los cambios en las cuatro zonas del Estado: rehabilitación de carreteras, vialidades, de parques, de espacios públicos que no habían sido intervenidos en 5 sexenios, como el Teatro de la Ciudad y programas que tienden la mano a personas que necesitan un empujón.

Recuerdo a Carreras López en una de las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones de la Doceava Zona Militar. Eran las 8 de la mañana, hacía frío y el entonces gobernador portaba una cara larga de aburrimiento. Evitaba a toda costa bostezar frente a la prensa, pero cargaba una pesadez de “tener” que estar en ese evento.

Mientras AMLO hablaba, él, sentado junto al entonces alcalde Xavier Nava, miraba una y otra vez su reloj en una clara muestra de desprecio a su cargo. Carreras López se sentía más cómodo manejando los recursos públicos de dependencias como salud que asistir a eventos públicos.

Aún es prematuro decir si el actual gobernador de San Luis es mejor, pero, a ocho meses de su mandato sí podemos asegurar que es diferente y que le está imprimiendo un dinamismo a su administración difícil de alcanzar incluso por algunos integrantes de su gabinete. Ya muchos potosinos comparan este sexenio con el de Carlos Jonguitud Barrios en cuanto a obra pública se refiere.

El profesor Jonguitud tenía 55 años cuando llegó a la gubernatura, así que la juventud no es precisamente la que impulsa a un gobernante, sino más bien, las ganas de trabajar y la empatía al prójimo. El gobernador del periodo 1979-1985 (que construyó el parque Tangamanga Uno, el bulevar Río Santiago y numerosos caminos rurales) había nacido en Coxcatlán -uno de los municipios huastecos que hasta hoy sigue padeciendo desigualdad- y fue testigo del centralismo del poder político y económico, mismo que combatió expandiendo la obra pública a las cuatro zonas del Estado.

Que sigan los cambios, que las acciones del gobierno se enfoquen en mejorar nuestra calidad de vida.

CONTRASEÑA

Jacobo Payán, dueño del estadio Alfonso Lastras, dejó en claro que nadie le ha preguntado, consultado o pedido permiso para que el Real Madrid de España juegue un amistoso contra el Atlético de San Luis, filial del Atlético de Madrid, que es acérrimo rival de los merengues; el estadio lo tiene prestado al equipo local, mas no rentado, porque no se paga ning`pun alquiler, de tal manera que si quieren ver a Benzema, Modric y Cortouis, será en el Plan de San Luis, la Unidad 21 de Marzo o la López Mateos…El negocio para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la inscripciones de aspirantes a cursar una carrera, no sufre pérdidas. La Facultad de Medicina, por ejemplo,registró 2,302 aspirantes pero sólo aceptará 220. Si la Rectoría ha sido incapaz de aumentar el cupo, si son tan pocos espacios los disponibles ¿entonces por qué permite que se registren tantos aspirantes?. La respuesta es obvia, por el dinero que le representa en ingresos, pero aún así, no se vale. Que regrese el cobro de los trámites a quienes no sean admitidos y sólo le cobre a los que pasaron el examen, pero pues así, que chiste, dirían en la rectoría. Imagine usted a los estudiantes tristes por no entrar, con el mundo encima y todavía sin dinero para buscar otras opciones…Gabino Morales, el superdelegado federal, está cerrando filas en su pre campaña al Senado de la República, y ya infiltró la estructura gubernamental a través del titular de la SCT Leonel Serrato, lo que tiene molestos a los del Partido Verde, pues quieren saber de qué lado está el notario, porque si es con los morenos, tendrían que darle las gracias y que le pague la Federación…también trae a la estructura de MORENA que trabaja abiertamente para su proyecto…lo que llamó la atención de la foto que publicó Gabino para presumir estas adquisiciones, fue el lugar donde se reunieron, un lujoso restaurante, que ya comen finos cortes con cubiertos, toman vino tinto y presumen sus celulares de alta gama. ¡Bendita 4T! No te acabes!, mientras el pueblo bueno y sabio, al que defienden, sigue comiendo frijoles con gorgojos…HASTA LA PRÓXIMA!

Twitter @lozano_ray