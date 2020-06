Los motivos del caos

Un día antes de cumplir 30 años de haber sido habilitado como recinto oficial del Poder Legislativo de San Luis Potosí, el edifico de Jardín Hidalgo fue brutalmente dañado por vándalos en una escalada de violencia que generó la marcha para protestar por la muerte de una persona en Jalisco a manos de la policía.

Los encapuchados no encontraron resistencia para robar y quemar la Bandera Nacional instalada en el pleno de sesiones, desprender el busto de Ponciano Arriaga y sentarse sobre él en la calle para la selfie y destrozar todo lo que encontraban a su paso en el interior del edificio, además de rayar sus muros.

La policía optó, al principio, por la tolerancia. Enfrentarse con los provocadores hubiera sido peor porque entonces, como están las cosas, se quejaría de represión, abuso de autoridad y se les darían herramientas para seguir con sus desmanes de manera permanente. Al final de la jornada de vandalismo, con varios detenidos infragantis en la cárcel, argumentan inocencia y casi solo “iban pasando”.

Atacar los símbolos de los mexicanos como la Bandera Nacional y el busto del constituyente mexicano Ponciano Arriaga, no solo demuestra ignorancia sino un agravio contra el pueblo, que no debe quedar impune. Mancillar el Lábaro Patrio es un delito federal.

Pero desde la Federación es desde donde se impulsan estos actos, según el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, quien señaló directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido, MORENA, de generar la división entre mexicanos que termina en hechos como los registrados en esa entidad, como parte de una revancha personal.

Nadie puede estar en contra de las protestas y la indignación generalizada por el abuso de poder que ejerció la policía municipal contra el joven albañil Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco. Lo detuvieron y lo mataron, así de claro; los motivos de su detención se siguen investigando.

Estos indignantes hechos han sido aprovechados por los morenistas en el país para atacar a quien ha sido uno de los gobernadores que ha tenido enfrentamientos directos con el presidente López Obrador. Lo acusan de fascista, intolerante y asesino, por ser el responsable político del estado.

La mañana del viernes en San Luis Potosí, en las instalaciones de MORENA, los diputados federales Cuauhtli Badillo y Ricardo del Sol estuvieron en una conferencia de prensa para repetir el mensaje contra el gobernador de Jalisco: sus intereses mezquinos son la causa de las protestas sociales. Fueron a justificar la violencia contra las instituciones de aquella entidad.

Por ello, no es casual que por la tarde de ese mismo viernes en San Luis, aparecieran los vándalos profesionales, aleccionados y manipulados, para hacer estallar la violencia. Les hicieron creer que aquí es igual que allá, y que tenían vía libre para generar actos de desestabilización social y política.

No es difícil dar con las y los autores intelectuales de estos hechos reprobables, están identificados plenamente porque tampoco tiene gran ciencia saber quienes están atrás, lo preocupante es que no se haga nada y se deje pasar, porque esto va a generar una impresión de impunidad que atraerá nuevas jaurías.

Si el gobierno federal y su partido morenista están usando una estrategia desestabilizadora en los estados que no son afines, en San Luis se van a topar con pared, porque hemos superado etapas de división que dejaron como enseñanza valores que mantienen a la entidad en crecimiento y unidad.

Los vándalos juveniles finalmente no dejan de ser carne de cañón, para eso los usan, para el trabajo sucio, son quienes van a pagar los platos rotos; los interesados en crear caos, son quienes deben dar la cara, actuar de frente y dejar el cobarde anonimato.

Ver al Congreso del Estado en las condiciones en que lo dejaron es indignante. Hay quienes lo justifican y están en su derecho, así son, así piensan y seguramente así actúan, pero se les olvida que ese recinto legislativo no es propiedad de los diputados ni responde por sus actos personales, es de todos los potosinos, de todos y los daños que le causen se los están haciendo a la sociedad.

Todo el peso de la ley contra quien resulte responsable, es lo menos que esperamos los ciudadanos. Ya será la Fiscalía General quien investigue, pero no debe quedar este mal ejemplo para los potosinos de bien, como un acto impune y menos, mandar el mensaje de que se puede repetir.

LAS CIFRAS CONFUSAS

En torno a las estadísticas de contagiados y fallecimientos por Covid 19, hay un verdadero remolino de información en el territorio nacional en cuanto a la veracidad de las cifras, sin embargo, no solamente en México, sino en el mundo entero, nadie es capaz de manejar números precisos en un fenómeno de estos alcances, sencillamente porque hay miles y miles que optan por ver a su enfermo dar el último aliento en familia que en la soledad, o en el abandono de una institución de salud.

Es la naturaleza del ser humano, es el amor filial, por eso no es de extrañar que en el planeta y en el país, las cifras que se revelan no son las reales, son infinitamente superiores y como ejemplo podría servir que en Italia, a la fecha, las autoridades sanitarias allanan domicilios, departamentos denunciados por los vecinos en donde se encuentran matrimonios de adultos mayores fallecidos y las autopsias muestran que fue por Covid 19.

En México no se diga, el golpeteo mediático por la pandemia está en grado superlativo por motivos similares, y los ciudadanos son conscientes que es una problema de salud con alcances mundiales muy difícil de cuantificar. Nada más que el tema los críticos ya se lo llevaron a la arena política, olvidándose por completo del fondo humanista que debe tener.

Aquí en San Luis pasa lo mismo, hay infinidad de personas que si usted les pregunta, le van a contestar que prefieren resguardar sus enfermos en las casas que llevarlos a un centro hospitalario ya que no los van a dejar visitarlos porque se van a contaminar y prefieren acondicionarles un cuartito en el hogar, que los atienda un doctor Simi, les dan sus vaporizaciones con “eucalito y vaporrú” y lo que Dios diga.

Mientras tanto, aquí los Hospitales Covid se equipan a pasos acelerados porque estamos en la etapa más álgida de la pandemia del virus chino, está de por medio la solidaridad empresarial y social y la fuerza de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que tiene en su poder la precisión con que operará el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en su reconversión a Hospital Covid 19, ya con camas completas, equipo, medicamentos y personal.

Dos donativos en el transcurso de esta semana, atrajeron la atención de la opinión pública, uno que va directamente hacia trabajadores de los servicios de salud, médicos, personal de enfermería, hombres y mujeres, de limpieza, de laboratorio, de rayos X, entre otros, entregó al Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, el CEO de la BMW Planta Villa de Reyes, Jörg Willimayer, consistente en miles de prendas médicas para quirófanos, salas de pacientes aislados, salas generales, laboratorios, salas de rayos X, terapias intensivas, etcétera.

El donativo en sí, es un gran lote, valioso, no precisamente en dinero, no en el valor monetario, sino en generosidad, en entender a un gran número de trabajadores que en la intensa lucha por detener el avance del Covid 19, en salvar las vidas de quienes tuvieron la desgracia de ser contagiados, también son contaminados, son víctimas inocentes, que todavía en las calles reciben agresiones, no reconocen que de su trabajo, cuando tienen libertades contractuales para negarse, lo aceptan, hacen un apostolado.

Una segunda entrega que también tiene mucho fondo y relación con el inicio de esta colaboración semanal, la gran desinformación existente en torno a la pandemia, y su torva manipulación, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID), encabezada por Laura Elena Carrillo Cubillas, donó a los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, 39 ventiladores, que irán directamente al auxilio de pacientes con coronavirus que están en etapa crítica y que serían fundamentales para salvarles la existencia.

AMEXID, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del presidenciable Marcelo Ebrard Casaubón, tiene la conducción de Laura Elena Carrillo Cubillas y proporcionó al momento de entregar el equipo médico, una información que a estas alturas de la pandemia es fundamental para San Luis Potosí.

Resulta que en los financiamientos para fondear los donativos interviene la iniciativa privada a través de dos proyectos, FONSALUD y Juntos por la Salud. Ambos se rigen por las estadísticas que les proporciona la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) procedentes de los gobiernos estatales y los datos que San Luis Potosí les envió, previa comprobación, resultaron entre los más transparentes, los más apegados a la verdad en cuanto al desarrollo que lleva la pandemia en los 58 municipios.

Independientemente de ello, también existe la evaluación de trabajo del mandatario de cada entidad y la del Güero Carreras no dio lugar a ninguna duda, al pie de la batalla desde el primer día, con apoyos a todos niveles y gestiones extraordinarias para evitar una quiebra económica y el sector educativo completamente a salvo.

Derivado de todo esto, San Luis Potosí está entre los dos o tres primeros sitios en recibir los beneficios de todo este entramado en donde interviene desde la SRE del Gobierno Federal, hasta nuevamente iniciativa privada y organizaciones de corte social. El resultado: 39 ventiladores y programación para nuevos donativos en breve, por generación de confianza en momentos críticos para la nación.

Bueno, al parecer, con esto también se vienen para abajo los manoseos informativos que pretenden confundir a una población, que usted, lector, lectora observa, no entra en desconcierto, a pesar de lo peligroso y mortal que pretende ser, ya no digamos... el coronavirus chino.

