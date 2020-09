Los gobernadores separatistas

Como en todas las organizaciones plurales, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), también tiene problemas.

Pero pensar en que por desafectos de ocho o nueve mandatarios con el presidente López Obrador desaparece, es llevar las cosas muy allá, aunque sus balandronadas se cumplan mañana, no dan para tanto.

Aún cuando su integración no es mandato constitucional, la Conago realiza un trabajo profundamente social, es el enlace entre el Gobierno de la República y dos mil 500 municipios, no solamente de 32 entidades federativas y su operatividad no está sujeta a conflictos político- electorales.

Así lo entienden las organizaciones de más poder económico en México, las que también tienen diferencias, quizá irreconciliables con el presidente López Obrador, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), por mencionar algunas. Sin embargo, su reconocimiento y respeto por todos los gobernadores y gobernadoras que integran la Conago está incólume y buscan al presidente y Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, como interlocutor con el Gobierno de la República, para desarrollar proyectos económicos que con inversión tripartita ayuden a reactivar la economía en entidades que tienen graves destrozos a todos niveles por la pandemia Covid 19.

En época de una destrucción tan masiva en México, la más profunda que ha visto nuestra generación, es bizarro pretender imponer el interés político, el monetario, buscar la destrucción de una organización noble, dañar su reputación, cuando sus mismos gobernados están a la espera de las mejores políticas públicas para eludir la necesidad y el hambre que se cierne sobre las comunidades más apartadas, en los rincones más pobres de la geografía.

Bajo estas premisas opera la CONAGO, su presidente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich y el resto de sus pares, primero, para mitigar los efectos de la pandemia Covid 19 y, se la juegan paralelamente, al rescatar la economía que se iba ya hacia un barranco de donde difícilmente podrían sacarla si el tiempo les ganaba.

La iniciativa privada mexicana, ya lo decíamos, en encono con el presidente López Obrador, pero que tiene reuniones frecuentes con el presidente de la CONAGO, Juan Manuel Carreras, para entregarle proyectos de inversión que puede promocionarles con cierta fortuna, confían en esta organización integrada por políticos, pero que ahora están inmersos en rescatar con responsabilidad a sus gobernados, no tienen actitudes separatistas.

Apenas el viernes, el doctor Carreras López, estuvo en una videoconferencia con miembros de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), que preside Francisco Cervantes Díaz, le plantearon una serie de proyectos tendientes a traer Inversión Extranjera Directa (IED), empleos, para colocarla en las regiones en donde la emergencia sanitaria provocó más devastación.

Es el segundo planteamiento que le formulan en un mes, el primero, fue con 240 obras que tienen un valor de 300 mil millones de pesos, pero en ambos casos, se requiere inversión tripartita, es decir, la federación, los estados y la iniciativa privada y para esto es preciso que Carreras López lo pacte con el presidente López Obrador en los mejores términos.

En este último paquete de obras, vienen contempladas las diez más importantes que necesita San Luis Potosí para garantizar un despegue económico e industrial sostenido,al menos por los próximo 15 ó 20 años, ya lo tiene el presidente López Obrador, solamente falta su respuesta, que se puede dar luego de que termine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHYCP) de integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación, en un mes más.

A pesar del distanciamiento que el empresariado nacional tiene con el Jefe del Ejecutivo Federal, saben que viven en el error, nadie se pelea con el dinero y López Obrador maneja anualmente un presupuesto por billones de pesos y el proyecto de desarrollo que le planteen, lo cubre perfectamente, sin embargo, luego de más de 20 años de desencuentros, requieren de la CONAGO, de su presidente para mantener encendida una vela que les dé esperanza de continuar en los grandes negocios.

Los botones a pulsar por Carreras López para empujar a la iniciativa privada nacional, indudablemente que son la pandemia Covid 19, la reactivación de la economía a lo largo y ancho del país y el fantasma de la pobreza que a veces parece que se agiganta y se traduce en inseguridad pública, todo lo demás corresponde a la agudeza que pueda tener el presidente, que tiene meses alejado de los empresarios, quizá para darles el tope más fuerte, como los chivos.

Esta es la parte medular en la que opera actualmente la CONAGO y cómo podemos ver, nada tiene que ver con el año electoral que aquí en San Luis, al parecer empieza mañana, misma fecha en que los gobernadores de la Alianza Federalista se calan para empezar a trabajar por su cuenta, eso dicen, en el entendido de que difícilmente van a poder lograr una sola audiencia en el Palacio Nacional.

