En este país se muere de noche y se muere de día, muertes inútiles, si es que la muerte tiene algo de útil, muerte que alcanza a quienes se oponen o proponen como candidatos, muerte por cáncer y COVID; muerte en la línea del metro, muerte por enfermedades que pueden controlarse como la diabetes, muertes violentas sin género, muertes que no hacen cosquillas a nuestras autoridades quienes con frialdad escalofriante que raya en crueldad parecen ignorarlas.

Hace casi tres años, nos acostamos en un mundo y nos despertamos en otro diferente, mundo donde día con día amanecemos en el reinado del salón de los espejos.

Estamos atrapados en las jaulas del poder, poder que olvida que los ciudadanos no son invitados, son parte del todo, poder de pocas respuestas asertivas a las situaciones que vivimos y montón de torpezas que llevan al rey a inventar otros datos y construir espejos que se convierten en el laberinto de los espejos como aquellos que visitamos en las ferias del pueblo o ciudad donde vivimos; esa casa donde se entra con confianza y ánimo alegre y al no encontrar la salida entra la desesperación convertida en un laberinto de búsqueda, conformada por la exasperación del gobernante y la decepción ciudadana. Pareciera que el presidente, forzando sus deseos de aprobación y poder, va de un comentario a otro y de una mañanera a otra, tropezándose con sus propios espejos que lo llevan a abrir más puertas sin salida, así, le escuchamos decir pomposamente, que compra una refinería en Texas, de la cuál, el 50 % nos pertenecía desde hace tiempo, solo adquirió el otro 50 % a un alto precio, buen negocio para los vendedores, o se le escucha decir que rescata telégrafos y correos aferrado a un pasado que no regresará, tal vez nunca ha usado internet o desconoce los carros eléctricos y paneles solares, ahora solo falta que nombre entre otros encargados ya nombrados, a uno para que la industria azucarera en lugar de ingenios, regrese a los trapiches ‘como dice mi amigo Luis - así que al paso que vamos, viajaremos en diligencia ya que descendimos en el tema de aviación de Categoría uno a Categoría dos por parte de la Administración Federal de Aviación con todas las limitantes que conlleva; para colmo, al escuchar a Mario Delgado decir que lo pararon unas personas con armas largas en la carretera, usted como yo se preguntará, si le creció la nariz como a Pinocho o si será que hasta ahora se dió cuenta de la realidad que los mexicanos comunes pasamos al viajar sin importar si cruzamos Sonora, Sinaloa o Tamaulipas.

La voz de los mexicanos no se ha escuchado, por eso este 6 de junio salgamos a votar para que nos escuchen, claro nos quedó que los que dijeron que escucharían la voz de los que menos tienen, ¡no lo hicieron¡, por eso, sal y vota por los candidatos que desean salvar a México sin dar oportunidad a que una sola voz mande en el Congreso y en el país, este 6 de junio votarán vivos y muertos representados en el dolor de su familia y como dijo Rebeca Clouthier, hermana de la tía Tatis: No voten por los que hablan bien y son mentirosos, son un combo mortal y muy dañino.

En un mundo plagado de populistas autoritarios nuestro presidente había escapado de ser catalogado como tal, ¨pero¨ la revista ¨El Economista¨ nos conmina a votar este 6 de junio para sacar a México del autoritarismo y del peligro en que está si nuestro voto se inclina a más de lo mismo, hay aun quien a pies juntillas cree en el proyecto de transformación que se ha dado aun sabiendo lo fallido de éste, por eso ¿la visita de Kamala Harris el 7 de junio, a qué obedece? sabemos que es muy posible que los resultados de la elección de este 6 de junio no coincidan con lo que la autoridad y partido desean, ¿Qué sucederá si no coincide? Declararlas nulas o cancelarlas, alborotar la gallera, sería bueno que Biden envíe no solo vacunas, sino claro mensaje de advertencias silenciosas, ya que a los mortales mexicanos nos interesa vivir felices sin tener que pedir permiso, espero sus comentarios en

