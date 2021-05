Los debates... una gran decepción!!!

Hace una semana el domingo pasado, para ser precisa, se efectuó el tan esperado debate entre los candidatos a la gubernatura del estado, en donde las expectativas del mismo dejaron mucho que desear.

El formato completamente fuera de la actualidad, simple y sencillamente no fue debate, en un debate existe interacción entre los involucrados, y es eso debatir sobre los diferentes temas que nos atañen a los potosinos.

Recordemos cómo eran los debates hace algunos ayeres, el experto en debates era el conductor, amigo y colega, el Arq. Manolo López Ramírez, él con su experiencia, educación y neutralidad, sabía cómo poner en su lugar a los actores políticos, les daba exactamente el tiempo a cada uno, los interrumpía cuando había que hacerlo, manejaba perfectamente su voz, su conducción, se le daba libertad de acción y esos si eran debates!

Se debería de tomar en cuenta que con tantos candidatos 9 es verdaderamente aburrido estar escuchando a quienes no llevan oportunidad alguna de ganar.

Las preguntas que hicieron supuestamente las hicieron y enviaron los ciudadanos pero la forma de presentarlas, de hacerlas, de formularlas verdaderamente fuera de contexto.

Los conductores Paty Flores Blavier y Gerardo Gallegos, excelentes profesionales en lo suyo, seguramente sudaron “la gota gorda” porque me imagino que ellos tampoco estuvieron de acuerdo en el formato. Hicieron su chamba acatando las instrucciones del Consejo Estatal Electoral y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes organizaron el debate, se les veía muy inseguros al ir siguiendo el guión.

Los mismos candidatos se veían y sentían bien acartonados!

Y que me dicen de los camiones que acarrearon a dizque “simpatizantes” de la galena, gritando afuera del recinto universitario consignas a favor de su candidata, muchos ni sabían que estaban haciendo ahí, como siempre sucede.

Ya no es fácil creernos todo lo que nos dicen, todo lo que nos presentan en la tele, ya no es como antes que todo lo que nos decían lo creíamos, ahora ya no, estamos ante un pueblo, una ciudadanía más madura, más inteligente, más preparada, así que absténganse de hacer representaciones teatrales que ya no creemos tan fácilmente.

Luego el segundo debate que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex, cambiaron radicalmente el formato, bien por ellos, pero ahí uno de los candidatos en específico el del Verde, no se presentó, cosa que para todos fue una demostración de que o no le importaba y que fue una total grosería.

Después una vez iniciado el evento, otro de los candidatos el Arq. Machinena, de repente se salió, se fue y abandonó el evento. Que les pasa?

Y ya en el evento, defintivamente desconocida vimos a una candidata del Movimiento Ciudadano con un lenguaje totalmente fuera de lo que se supone debe ir dentro del decoro y la educación.

La otra candidata tratando de dar una imagen distinta a la que proyecto, se le sintió con miedo.

Y bueno la verdad es que si se debería de poner más atención y énfasis en lo que los ciudadanos esperamos de un debate ciudadano, que sea eso, no un enfrentamiento ni denostaciones entre ellos, sino un verdadero debate, acérquense a quienes tienen la experiencia, a quienes les pueden asesorar para que “El debate” cumpla y supere las expectativas ciudadanas.

Ahora a esperar el tercer debate ojala y cambien de manera radical el formato del mismo para lograr mejores resultados.

Un gusto haber saludado a la Senadora de la republica Beatriz Paredes Rangel quien vino a San Luis Potosí a dar el apoyo al candidato a la Presidencia Municipal por la coalición Si Por San Luis Enrique Galindo en la comida con la comunidad universitaria.

Me despido con la siguiente reflexión: "No hagas con el amor, lo que un niño hace con su globo, que por no cuidarlo lo pierde y por perderlo llora". Que tengan una excelente semana.