Los colores del coronavirus

Como artista, te digo que el significado de ser libre lo encuentras al poner a volar tu imaginación llegando a lugares inexistentes, viviendo sin límites y sin que importe el qué dirán, por eso en estos días viaja con la imaginación a lugares inimaginables donde festejes con los tuyos. Como artista, hay ocasiones en que no se sabe si es de día o de noche porque al estar pintando, escribiendo o ensayando pierdes la noción del tiempo, asi que este coronavirus nos puso a viajar con la mente mientras llegue el día para volver a salir, perdimos noción de tiempo y espacio al estar confinados en un reducido mundo personal, a pesar de eso y por eso, hoy como mujer, artista y amiga te digo, por favor ¡Quédate en Casa¡ Quédate en casa mientras llega el día para salir y dentro de casa aprende a vivir sin limites conociendo el significado real de ¡sin límites¡ festejando cada día que amaneces sabiendo que estaas sano, viviendo sin prisa, viajando mentalmente a lugares inexistentes creados en tu mundo interior, ese que desconoces por vivir siempre con prisa, por no apreciar las cosas y personas esenciales de tu vida, la familia, los amigos, el relax, los besos y abrazos, la risa y lágrimas en soledad y compartidas, el festejar y bailar solo y con los tuyos. Ahora que todo parece un sueño y en ocasiones pesadilla interminable la lección es reaprender a vivir para que quienes permanezcamos aquí sepamos disfrutar, reír y llorar, sepamos ser compasivos y empáticos sin importar quién gana o pierde y a pesar que tal vez todo indica que vivimos en un México muy dividido en este momento, si no somos solidarios todos, perdemos todos, por eso no es válido que se digan verdades a medias o se oculten verdades negando la realidad sin entender el por qué de la situación donde el compromiso gubernamental parece más comprometido con situaciones políticas que de salud, a pesar del dolor, desesperación, incertidumbre y aislamiento de familia y amigos que este virus causa.

Debemos buscar las lecciones de vida que nos está dejando: abrazos con más sentido, pláticas más profundas, amistades y amor verdadero para todos, seres queridos y no, conocidos y vecinos, hermanos, hijos, nietos buscando aislados estar en contacto con todos sabiendo que en este momento somos tan afortunados que en nuestra soledad estamos acompañados gracias a la modernidad virtual, escuchemos los pájaros y miremos la luna y las estrellas para aprender que aún en días nublados se encuentran observándonos aunque no las veamos. ¿Tal vez? el legado del coronavirus es entender las simplezas de la vida y como niños valorar lo que tenemos y necesitamos en este momento. Lo único que importa se reduce a dos palabras SALUD y FE entendida esta como experiencia personal de creer, aun sabiendo que lo que creemos no se ve y lo aceptamos como hecho. Tal vez nuestras autoridades deberían empezar a ver más allá de la falsa fe aceptando que la situación es grave, evitando comer tortas en la calle, cuidando a Susana distancia para evitar respuestas confusas y comportamiento errático al crear y acordar un programa económico y de salud integral que lleve a un no trágico resultado del comportamiento del coronavirus quien llegó para dejarnos lección de vida, para aprender a ver y no solo mirar, para ser solidarios con el dolor ajeno, para no juzgar ni al que le falta ni al que le sobra, para navegar cada uno a su paso y en su ruta con dignidad y respeto y mientras usted se queda en casa yo en la mía espero sus comentarios agradeciéndole su lectura en angeldesofia@yahoo.com.mx