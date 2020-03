Los Beneficios del Silencio

Conocí una vez a un hombre que, cuando llevaba una vida sencilla y silenciosa, era el ser más feliz del planeta. Emprendía pequeñas caminatas por la ciudad y sonreía a los peatones diciéndoles adiós. Hoy este mismo hombre, si descubre por casualidad que su teléfono celular no va con él, empieza a temblar como una gelatina y siente que se ataca de los nervios. “Dios mío –dice, secándose el sudor-, ¿y, ahora, qué voy a hacer? Y si sufro un síncope a media calle, ¿a quién voy a llamar si no traigo el móvil conmigo? ¡Señor, qué inseguro me siento!”. Por lo tanto, ya no sonríe, ni saluda: sólo se angustia.

Conozco también a una mujer que cada domingo recibía la visita de los suyos y, como vivía sola, ya que todos sus hijos se habían casado y se habían ido, aquellas visitas preparadas con anticipación la ponían fuera de sí. Sin embargo, a uno de sus hijos se le ocurrió un día comprarle una línea telefónica, y fue literalmente el acabose para aquella buena mujer. El acabose, sí, porque ahora sus parientes en vez de visitarla se conforman con llamarla…

Conozco una familia que había puesto en la sala de su casa un gigantesco aparato de televisión que todos, desde el papá hasta el hijo más pequeño, veían juntos por la noche. Madre, hijas, empleada doméstica: todos se daban cita en la sala a la misma hora, se apretujaban en dos o tres sillones y comentaban después los programas que acababan de ver. Hoy, por el contrario, esa sala está vacía: como el jefe de la tribu decidió que un signo tangible de prosperidad económica era que cada uno tuviera un televisor en su cuarto, cada quien se encierra a ver lo suyo, y buenas noches. Ya a ninguna hora del día es posible reunir a la familia entera; aunque siguen viviendo bajo el mismo techo, sus miembros cada vez se encuentran menos.

Conozco, igualmente, a un joven que no duerme. Durante la noche escribe o lee, y cuando dan las tres en el reloj de su cuarto, él todavía está despierto. Para los medievales, trabajar de noche era un crimen contra la sociedad, y como crimen se castigaba. ¿Quién podía asegurar que una vela imprudentemente encendida no fuese a causar un incendio que se propagara en cuestión de segundos por toda la ciudad? Pero gracias a la luz eléctrica, que convirtió la noche en día, miles de hombres padecen los mismos insomnios de mi joven amigo. Según una encuesta reciente, en el Japón la media nacional de sueño es de 5 horas por noche, lo que hace pensar que, gracias a la tecnología, el sueño es una actividad humana en vías de extinción.

Hoy, cuando un nuevo artilugio es lanzado al mercado, se nos dice: “Gracias a este instrumento será posible”… Y nosotros, claro está, nos lo creemos. Sí, gracias a este nuevo instrumento técnico será posible tal cosa o tal otra. Sin embargo, casi nunca se nos dice qué es lo que hará imposible, es decir, sus contraindicaciones. Gracias al teléfono celular es posiblepermanecer en constante comunicación con los demás; pero, ¿qué es lo que hará imposible?

La abuela que antes esperaba a sus nietos, esperará, a partir de ahora, inútilmente. Éstos ya no vendrán, o lo harán cada vez menos, pues existe el teléfono. Dicho aparato hizo posible la comunicación entre seres lejanos, pero alejó a los que estaban cercanos. La luz eléctrica es una bendición y hoy no podríamos ya vivir sin ella. ¿Cómo volver a la edad de las cavernas? Gracias a nuestros focos cada vez más sofisticados y ahorradores, son ya posibles muchas cosas. ¿Pero qué otras cosas, a partir de ellos, se volvieron imposibles?

En su libro sobre Bergson, y a propósito de él, escribió el filósofo francés Jacques Chevalier (1882-1962): “La inmovilidad misma, a la que le condenaba un mal rebelde a todas las medicinas y a todos los doctores, le prohibía, para bien de su pensamiento, las reuniones, las relaciones mundanas, las conferencias, las entrevistas y los quehaceres; en suma, todo lo que, en París, devora nuestro tiempo, dispersa nuestra atención, absorbe nuestro espíritu y disipa la vida interior. He aquí todo aquello de que gozaba en Saint-Cergue, y lo que había perdido en la capital, donde florece una civilización material en la que –me decía- cada progreso se traduce por la invención de un ruido nuevo que priva al alma de los beneficios del silencio”.

En efecto, con cada invento nace un nuevo ruido: no se equivocaba Bergson. Él ya lo preveía. Y quién sabe cuántos nuevos ruidos tendremos que soportar en el futuro. Sin embargo, debemos ser más críticos, y cuando los gurúes de la tecnología nos presenten su última invención diciéndonos que con ella será posible, ahora sí de veras, esto, aquello, o lo de más allá, nosotros debemos levantar la mano y preguntarles: “Sí, eso es lo que hará posible. ¿Pero qué es lo que hará imposible? ¡También de esto queremos que nos hablen!

En su libro Crear cultura, el teólogo evangélico Andy Crouch recomienda que, antes de dar la bienvenida en nuestra vida a un nuevo bien cultural, nos hagamos, también, las siguientes dos preguntas: “¿Qué hace posible este objeto cultural? ¿Qué puede la gente hacer o imaginar, gracias a este objeto, que antes no podía? Y, a la inversa: ¿Qué hace imposible este objeto cultural (o al menos muy difícil)? ¿Qué actividades y experiencias que formaban previamente parte de la experiencia humana se hacen casi imposibles como consecuencia de esta nueva cosa? A menudo, ésta es la pregunta más interesante de todas, en especial porque gran parte de la cultura tecnológica se presenta exclusivamente en términos de lo que hará posible. Sin embargo, casi todos los objetos culturales, en pequeña o en gran medida, hacen imposible –o al menos más difícil- algo que antes era posible” (Sal Terrae, Santander, 2010, pp. 32-33).

Hasta ahora, la tecnología nos había presentado su perfil más bello. Bien, exijámosle que se dé la vuelta para que nos muestre la cicatriz que esconde en la otra mejilla.