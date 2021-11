La semana pasada hubo un fatal accidente en la bajada de la avenida Chapultepec, cruzando el periférico, aún no se tienen los resultados de una investigación exhaustiva; sin embargo, hay cosas evidentes que durante años se han hecho de manera muy errónea.

Lo primero, los accidentes no nacen, se hacen; como seres humanos generalmente nos queremos justificar ante una desgracia; no, debemos responder ante las situaciones, sobre todo si somos adultos y ocupamos cargos públicos.

Más allá del informe legal hay situaciones evidentes, hoy son responsabilidad de quien está al frente de esta ciudad. La acción inmediata es ya no permitir la construcción de más viviendas en los cerros, para defender un ecosistema existente; además porque estas construcciones eliminan la retención del agua de lluvia y, algún día, el centro de la capital se inundará, así como lo hemos visto en otros lugares de México.

De hecho, también falta un sistema muy eficiente de drenaje, ¿a qué me refiero? Si el ayuntamiento de la capital potosina continúa permitiendo la construcción en los cerros, será el responsable de las inundaciones, muertes y pérdida del patrimonio, de las y los potosinos. El agua, las corrientes, los ríos, los cauces, nunca los podremos controlar; quisiera tener la ilusión de que ya no lo permitirán, pero lo más seguro es la autorización de permisos y más permisos.

Es imposible eliminar el declive de las calles de las privadas y calles construidas en el cerro. Se habla de la solución con horarios para la vialidad de los camiones transportadores, pero este tipo de accidentes pueden darse con un coche pequeño. Es necesaria una intervención urgente del gobierno municipal para detener lo que se sigue construyendo y una inversión muy fuerte de parte de las inmobiliarias. Como se titula esta columna: “los accidentes no nacen, se hacen”.

Además, si usted vive en dicha zona, de seguro ha sentido los temblores recientes, ¡claro!, los seguirá viviendo por cuestiones tectónicas propias de la región y zona. Saber los efectos que se tendrán como la inundación de la ciudad capital, el no conservar la naturaleza, el no contribuir al cambio climático, más accidentes fatales viales como los vividos, serán y son responsabilidad de quien en el pasado otorgó los permisos y de quien los entrega hoy, son políticas públicas. ¡Claro!, lo comentado es resultado de conocimientos científicos, de largas pláticas que he tenido con ingenieros geólogos, de personas expertas en la investigación científica de la tierra, del agua, de la huella hídrica, etc. La zona más recomendable para ampliar la ciudad de San Luis Potosí es la de Pozos y rumbo a la carretera a Rioverde, sólo una parte para no afectar la Sierra de Álvarez. El accidente fatídico de la semana pasada no nació, se construyó; no fue tampoco el primero de esta naturaleza; ¿cuántos más deberán suceder para entender? Cuando usted compre una vivienda no sólo ubique el lugar por la percepción de la zona, vaya a consultar los mapas geológicos de la capital, no es la plusvalía, es la seguridad.

