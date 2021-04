Lo que origina el sufrimiento

En el artículo pasado hablamos de cómo enfrentar el sufrimiento y salir adelante. En esta ocasión, trataremos el tema de las cosas que pueden provocar que venga el sufrimiento a nuestras vidas; y al identificar las causas, buscar resolver estas cosas de acuerdo a como la Palabra de Dios nos enseña.

Nuevamente pondremos la vida de José como ejemplo, iniciaremos con Génesis 37:1 y 2, que dice: “Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ésta es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre; e informaba José a su padre la mala fama de ellos”. Era correcto que José le dijera a su papá del mal proceder de sus hermanos, pero no es difícil imaginar que lo hacía de manera imprudente, ya que al contar él un sueño a sus hermanos, ellos le respondieron: “¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearas sobre nosotros?, y le aborrecieron aun más a causa de los sueños y sus palabras. En otra ocasión tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y su padre, y éste le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Al ver la reacción tanto de sus padre y sus hermanos, nos damos cuenta que José a sus diecisiete años no era sabio al comunicarse con los demás, y eso le trajo problemas y sufrimientos a su vida.

Creo que al igual que José, la mayoría enfrentamos sufrimientos porque nosotros mismos los provocamos; hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios y lo que viene como resultado son dificultades; y sí, muchas veces nuestras palabras nos meten en aprietos, pero cuanta gente no respeta los principios de la Palabra de Dios; en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, el uso del dinero, la moralidad. Así como Dios bendice la obediencia, igualmente el no llevar acabo su Palabra tendrá consecuencias, y así como con José por nuestra causa vendrá sufrimiento.

En la vida de José, también su padre le trajo sufrimiento, en Génesis 37:3 y 4, dice: “Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente”. Qué lamentable que un padre al tener un hijo favorito, le termine provocando sufrimiento. Como papás debemos tener mucho cuidado que eso no suceda. Ahora, si le ha tocado enfrentar el que alguien más en casa es el favorito, no permita que eso le desanime o le amargue la existencia; ya que como sucedió con José, el favorito es el que tendrá problemas, y no deje que eso le afecte.

Finalmente, fueron los hermanos de José quienes trajeron sufrimiento, pue ellos le aborrecían, le envidiaban y terminaron conspirando contra él. Nunca debemos buscar perjudicar a otros, y menos a aquellos que son nuestros hermanos, hay que recordar que el hogar perfecto no existe; y nadie de nosotros es lo que debe ser, pero es en casa que una vez más debemos poner en práctica principios bíblicos como el perdón, la misericordia, el sobrellevarnos las cargas los unos a los otros con amor, y que eso nos prepara para relaciones futuras. Que Dios al identificar el origen de nuestro sufrimiento, nos permita entenderlo y enfrentarlo conforme a su Palabra, manteniendo así su bendición en nuestras vidas.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube # 560, Colonia Garita de Jalisco.

Tel: 444-8415387

Horarios: Domingo: 10:00 A.M., 12:00 P.M. Y Miércoles 7:00 P.M.