Lo no dicho en broma

Lo no dicho en México siempre suena más sabroso y hoy, hablaremos de nada y de todo como capirotada, porque, como mexicana, sé, que el humor nos permite enfrentarnos con la realidad fingiendo que la realidad no es como es, sino como el humor nos la deja ver.

Por eso saturamos los medios de comunicación con memes y chistes sobre la realidad no verdadera, porque la verdadera, asusta y está maniqueada con versiones oficiales y sociales en los medios de comunicación, que no por ser comunicados nos llevan a tener una mejor comunicación y más si se salpica de humor, porque el humor tiene valor per sé y representa la fuerza del humano, o dígame usted si alguna vez ha visto a un perro bromeando con un gato o esbozando una sonrisa si usted le cuenta un chiste, por eso, como país usamos el humor como fórmula para afrontar la fatalidad sabiendo que el humor es algo muy serio y aunque no lo usamos para evadirnos, lo usamos para salir con fuerza de las eventualidades que vivimos, hacemos bromas y memes de todo, de las suegras, de enfermedades, del caos, del Covid y el Omnicron, del gobierno y sus ocurrencias, buscamos reír porque cuando reímos las preocupaciones se convierten en ocupaciones y masticamos las malas decisiones y las digerimos.

Como estamos entre liberales, neoliberales y pueblo olvidamos el amor a la patria y como en novela barata creamos relatos de héroes y villanos, por eso ignoramos que Porfirio Díaz no fue tan malo pues logró colocar a México entre las naciones civilizadas, o que Maximiliano amó a México, o que Cortés fue un buen caudillo militar y la Malinche tuvo su razón de ser en la historia, que el Benemérito Benito Juárez prevaleció sobre los conservadores gracias a la ayuda de Washington, y en este momento estamos como jardineros, ¡a podar se ha dicho¡ y se están podando organismos gubernamentales que caen como hojas en otoño pareciendo bromas de gusto especial pues en esta podada caerán familias que deberán buscar nuevos trabajos y formas de vida, asi como los servicios que prestaban, pero todo es una broma pues la realidad es que a la mayoría se les cambió el concepto y el nombre y los beneficios que recibían una mayoría vulnerable queda no cubierta para ellos, aunque, hablando en broma me pregunto ¿cuál es en la actualidad la población vulnerable?, ya que el hilo negro está tan enhebrado en el espinazo del país y no me refiero al espinazo del diablo, sino que a lo mejor el diablo se soltó el pelo y decidió venirse al país de las maravillas en que vivimos y este misterio resulta tan difícil de resolver como el éxito de cumplir bodas de oro en un matrimonio, será entregar todo el amor y todo el dinero a la mujer o ¿sentarnos en un hormiguero y esperar a curtirnos de los piquetes? O será controlar el poder o ¿soltarlo? Yo suelo hacer castillos en el aire porque como diría Armando Aguirre en su libro Las Almas Pasan: las historias que pasan por esta plaza de almas son todas verdaderas. Tratan del amor y el odio a su vecino más cercano, de minucias enormes, de lo mucho que sucede cuando parece que no sucede nada.

Así como sentimos que no sucede nada, ya en serio más que en broma, puede usted darse una vueltecita, que no marometas, para ver si algo sucede, mientras lo hace lo espero en angeldesofia@yahoo, no sin antes agradecerle su lectura.