Llamado a ser sacerdote para siempre

La vocación suele comenzar con un descubrimiento inicial, que parte de un diálogo de oración con quien sabemos nos ama. Es una llamada que cada uno debe leer en su propio corazón, ya que cuando Dios elige y llama a alguien a vivir y a realizar una vocación, lo hace desde siempre y para siempre, encomendándole una misión. Así aconteció con el Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, el Apóstol de la bondad, que, a muy tierna edad fue descubriendo lo que Dios tenía deparado para él.

A los 17 años y una vez terminados los estudios de primaria y primer año de comercio, Petra Munive quien era su bienhechora, recomendó a Moisés que eligiera bien su camino, considerando entre los dos las inquietudes que él tenía. Además, le propuso que fuera médico, ingeniero o abogado, sin mencionar el Sacerdocio intencionalmente. Al escuchar estas propuestas Moisés pensaba que a Dios le agradaba su deseo de buscarlo en la vocación sacerdotal, sin embargo, las dudas surgieron, como a todos cuando buscamos cuál será nuestro estado de vida, pensando para toda la vida, y se preguntaba ¿qué hacer? ¿Qué seré yo?

“Señor, que yo comprenda, que yo vea creo que mi vocación es grande, santa, la más grande y la más dulce de todas”

Así fue como la incertidumbre y la duda acompañó a Moisés por un tiempo. Dice Moisés: Tenía un confesor que no se atrevía a decidir y ni yo ni él, decíamos nada. Me pasaba todos los días pensando en la oración, el rosario y la misa ¿qué hacer? Y sentía: Vete al seminario, si no te gusta te sales. Al mismo tiempo recordaba las palabras sabias de la madre Victoria: no tomes una decisión trascendental sin orar y pedir consejo.

Esta situación de Moisés fue percibida por el padre Sedeño, quien tenía un don especial para discernir sobre las vocaciones, por lo que al verlo preguntó: ¿quieres ser sacerdote? A lo cual Moisés le respondió, SI, me voy al seminario.

Con esto se inició para Moisés la más bella etapa de su vida, pues dentro de su corazón estaba Jesús, como dormido, muy tierno, muy niño, que a la hora propicia le dijo: ¡SIGUEME! Y Moisés respondió con prontitud y alegría, sí, para toda la vida.

El Venerable Siervo de Dios padre Moisés Lira, el Apóstol de la Bondad, se encuentra en proceso de canonización, en proceso de ser reconocido por la Iglesia como santo, encomiéndate a su intercesión. Comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., tel: 444 813 2309; e-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com