Las soluciones históricas

Una obra impensada hace 20 años, será suficiente para terminar con las pérdidas millonarias que provocaron en la Zona Industrial las avenidas de agua procedentes de la Sierra de San Miguelito en temporada de lluvias, que inundaron empresas, arrasaron con las comunidades intermedias, cortaron el suministro eléctrico, el de agua potable, las comunicaciones y la transportación, tan vitales en un sector que debe de ser altamente competitivo.

La Presa San Antonio, edificada en 1875 en las inmediaciones de la comunidad El Aguaje, en el sur capitalino, no era suficiente para contener el volumen de las precipitaciones por miles de metros cúbicos hacia la zona de oro de San Luis Potosí, dañó maquinaria y la producción almacenada, con paralización de actividades y pérdidas millonarias, sobre todo en agosto y en septiembre.

Gestiones infructuosas con diversas administraciones gubernamentales, la queja de la iniciativa privada en todos los foros, no fueron suficientes para convencer a los administradores de los dineros públicos del daño y la pérdida en el ritmo de competencia que exige las 24 horas una empresa catalogada con calidad de exportación en sus productos, por el desgaste estructural, natural en más de 145 años de servicio, en la presa San Antonio.

El Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, con un proyecto de rehabilitación de vasos de captación, entre ellos la presa La Cantera inaugurada el año pasado, atendió el reclamo empresarial y con recursos por 34 millones 600 mil pesos, puso manos a la obra en este estratégico monumento histórico desde su basamento hasta elevar la cortina de contención para que retenga sin problemas 910 mil metros cúbicos de agua, que vendrá a solucionar definitivamente un conflicto que para los empresarios era de graves consecuencias anualmente. La obra terminada, es un paso más para atraer inversiones y empleos porque se corta de tajo con círculos viciosos por falta de los servicios más básicos, que son vitales tanto en los mercados nacionales como internacionales, pero también se pensó en el bienestar de cientos de familias que habitan en comunidades intermedias cercanas a la zona más rica de la entidad, en donde trabajan diariamente unas 120 mil personas.

Proyectos de esta categoría atraen a los capitales que ven en San Luis Potosí una oportunidad de negocios y engrosan el portafolios de ventajas que se ofrecen a quienes van a venir a generar riqueza y empleo en el 2021 y certeza en la permanencia de los que ya están aquí, como es el caso del anuncio de la ampliación de la manufacturera automotriz Metal Technologies que con 26 millones 400 mil dólares estará lista para ofrecer el año próximo la contratación de 175 personas más.

Parece cautelosa, pero la propuesta del gobierno para traer mil 400 millones de dólares más en inversión extranjera para el cierre de su sexenio empieza a fortalecerse, una muestra es la ampliación de Metal Technologies que viene a sumarse a los proyectos que vendrán por 340 millones de dólares y que anunciarán en el primer trimestre del año siguiente empresas internacionales.

Falta por conocer los contactos que se hicieron durante la pandemia del Covid 19, cuando todo estaba paralizado, el gobernador y su equipo de Desarrollo Económico acechaban el desgaste en los mercados internacionales porque se pretende que cuando concluya su mandato en diez meses, cierre con una captación de inversión extranjera por 10 mil millones de dólares, que, a cómo van las cosas, será equivalente a unos 110 mil empleos permanentes.

Hay otras negociaciones con empresarios asiáticos, porque se buscará la llegada de una armadora automotriz china, del calibre de BAIC, que tiene un amplio mercado en Sudamérica, con la venta del modelo SUV más eficiente y económico que se conoce, en el entendido que un emporio industrial de este tamaño, requerirá, cuando menos tres mil empleos directos y alrededor de cinco mil indirectos, es decir, procedentes de sus empresas abastecedoras, de las cuales aquí hay 240, suficientes para entrar en la competencia.

Ante cifras de estas dimensiones, obras por 34 millones 600 mil pesos, para darle seguridad a la planta productiva, son garbanzos de oro, porque paulatinamente vienen a fortalecer el trabajo en empresas que por muchos años vieron obstaculizados sus proyectos de expansión porque los daños que les ocasionaron las inundaciones eran materialmente estructurales y predecibles, al mantener las cadenas de producción semi paralizadas por tiempo indefinido.

Aún falta trabajo en la zona fabril, seis años de gobierno no son suficientes, pero con los planes de desarrollo que se tienen en cartera, el primer semestre del año próximo será crucial, -esperemos que sea post pandemia-, sobre todo por el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de venir nuevamente antes del 31 de diciembre, dando paso, seguramente, a un posible anuncio de las obras complementarias en la huasteca potosina que incluyen la transformación del aeropuerto de Tamuín a nivel de gran turismo y la terminación a cuatro carriles de la carretera Ciudad Valles- Tamazunchale.

Lo que sí es un hecho, que con financiamientos federales y de la iniciativa privada, la consolidación de la planta productiva a nivel de alta competencia, quedará en el segundo semestre del 2021, encabezada por BMW y GMC en los parques industriales de Villa de Reyes, y en construcción dos autopistas y una vía alterna en proceso, como un nicho que distinguirá la gestión de Carreras López, como uno de los más importante en materia de inversiones y los empleos.

CONTRASEÑA

De acuerdo a los nombres que se conocen hasta el momento de pre candidatos al gobierno del estado por las principales fuerzas políticas de San Luis Potosí, es evidente que el que saldrá ganando es el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y el grupo de poder económico que lo maneja. Por el lado de MORENA tiene a tres posibilidades: el senador Primo Dothé Mata, su comandante en jefe de los grupos de choque en la huasteca en la década de los noventa; su aliado incondicional a quien le regaló una notaría pública como hacen todos los gobernadores al final de su administración para pagar cierto tipo de favores y Adrián Esper Cárdenas, sobrino de su gran amigo don Toño Esper quien fue el que le compró sus primeras chamarritas Only Members en Estados Unidos cuando arribó al poder a cambio de carta abierta para hacer obra en el estado, como su secretario del ramo….Por el lado del frankestein que representa PAN-PRI-PRD-Conciencia Popular, tiene nada más y nada menos que a su sobrino político Xavier Nava Palacios, a quien lo que menos le interesa es la ideología, plataforma y principios de todos esos partidos, por separado o juntos, sólo va por las siglas, la marca registrada; con Enrique Galindo tampoco le iría mal, pues algunos de sus más allegados amigos, fueron proveedores favoritos de la Policía Federal en el sexenio pasado. Luis Mahbub, Joel Ramírez, Mónica Liliana, Sara Rocha y otros, no se atreverían a deslindarse públicamente de este personaje y terminarían también, negociando…Sánchez Unzueta, no le pierde, sin importar a dónde se incline la balanza…Con Elías Dip, Sonia Mendoza, Juan Ramiro Robledo y Ricardo Gallardo, se le acabaría por fin, su famoso “proyecto transexenal”…HASTA LA PRÓXIMA.