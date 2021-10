Las licencias gratis

En menos de 20 días el gobernador Ricardo Gallardo Cardona cumplió con un de sus compromisos de campaña que mayor aceptación tuvo entre los diferentes sectores de la sociedad potosina: la gratuidad de las licencias de conducir, que este lunes comenzaran a ser entregadas a la ciudadanía.

Se espera que la segunda etapa de esta propuesta, que es la entrega sin costo de las placas de vehículos, sea aprobada esta semana por el Congreso del Estado. Digno de destacar es el hecho de que la iniciativa del mandatario estatal convenció hasta a los mismos diputados de oposición que en el principio se habían mostrado renuentes, por lo que 26 de los 27 legisladores votaron a favor de la propuesta.

Con la gratuidad de las licencias San Luis Potosí pasó de ser una de las entidades en que más alto costaba este documento a ser completamente gratis. Por su alto precio su expedición era considerada como un negocio del Gobierno del Estado.

Mención aparte merece el hecho de que también se da un freno a la corrupción que costaba a los conductores potosinos 22 mil millones de pesos, pues este era el primer documento que los agentes policiacos pedían a los automovilistas al detenerlos. De acuerdo a un censo, el 50 por ciento de los conductores no la traían y se enfrentaban al dilema de ser infraccionados, con la pérdida de tiempo que esto significa o bien, dar una “mordida” o “moche” que en forma nada sutil le pedía el agente. La medida ha sido aplaudida por los diferentes sectores de la sociedad, desde el empresarial hasta el obrero y obviamente por los habitantes del campo.

Este lunes el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, arrancará la entrega de este documento, que será permanente, en los módulos de la Secretaría de Finanzas, ubicados en la Avenida Ricardo B: Anaya y la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez.

San Luis Potosí regresa esta semana al semáforo epidemiológico verde, con los beneficios que esto significa para comercios, restaurantes y prestadores de diferentes servicios, que se han visto afectados por la pandemia.

Está claro que la estrategia en la lucha contra el combate del Covid-19 implementada por la Secretaría de Salud, por instrucciones del titular del Ejecutivo, Ricardo Gallardo Cardona, ha dado resultados, al disminuir considerablemente el número de contagios, lo cual ha permitido a San Luis Potosí su regreso a verde.

Las autoridades estatales ya se preparan para la nueva normalidad, con importantes apoyos para el sector productivos, entre ellos créditos por mil millones de pesos que serán entregados por el Sifide.

Sin embargo, no es momento de bajar la guardia, de ahí la importancia del exhorto hecho por el mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona, de pedir a los potosinos mantener la medidas preventivas, como su estuviéramos en semáforo rojo, pues se vienen meses difíciles como lo es diciembre, en donde se incrementan las enfermedades respiratorias.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se mantiene muy activo y en la semana recién terminada regreso a la Huasteca, en esta ocasión visitó los municipios de la zona sur, en donde arrancó obras, en sus primeros 100 días de trabajo, para beneficio de todos los sectores de la población.La descentralización de la distribución del presupuesto es ya una realidad en San Luis Potosí, pues los anteriores gobiernos destinaban el 70 por ciento de éste para la capital y tan sólo el 30 por ciento rescatante para los 57 municipios de las cuatro zonas de la entidad.En esta gira anunció la creación de un nuevo parque, ahora en Tamazunchale, muy similar a Xochimilco, con trajinera, venta de flores, música regional y comida típica, además de iniciar obras de caminos por 80 millones de pesos

En el círculo cercano al mandamás de palacio de gobierno no paran de reirse de algunos “líderes empresariales” y sus “manejadores”, es decir, quienes están atrás de ellos y los manipulan para sus intereses personales y de grupo, tras el permanente esfuerzo que aplican por hacer el ridículo y ponerse como tapetes…ahora le tocó el turno al presidente de una “nueva” asociación de hoteleros, de apellido Abud, y al presidente de la Canaco de apellido Branca, quienes se desvivieron en elogios, porras y vivas al nuevo gobierno, cuando hace unos meses andaban recolectando dinero para la campaña (s) de Xavier Nava…Siguieron la escuelita del ex presidente de la Canaco que también le hizo la barba a Enrique Galindo para que le diera una chambita, cuando andaba de promotor de Xavier Nava y hasta a las marchas contra el priísmo y lopezobradorismo lo acompañaba…Pero los aplausos no son gratis, ya veremos en los próximos dias como “los verdaderos hoteleros” empezarán a pedir favores que no será otra cosa que dinero público para “no quebrar el negocio” con el pretexto de la promoción, las bajas ventas y el riesgo de despedir personal, mientras que la Canaco también va por su rebanada de pastel, aunque sea mas chiquita, porque no puede aspirar a más…Todas las baterías se están enfocando contra el anterior gobierno y contra la burocracia, pero hay un sector muy beneficiado que es el de algunos empresarios, que son los verdaderos depredadores del presupuesto, los que se quedan con las obras, los contratos de publicidad, los convenios para ofrecer servicios, son los que hacen los grandes negocios con el gobierno y todo es cuestión de rascarle tantito y verán que son los mismos que aparecen cada sexenio vendiendo desde gasolina, espectaculares hasta obras mal hechas que luego se andan cayendo…HASTA LA PRÓXIMA

