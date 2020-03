Las cosas pasan cuando tienen que pasar y las personas también, ´nadie muere la víspera, ni los cóconos¨ decía mi bisabuela cuando éramos unos niños y qué razón tenia, estoy tan convencida que tenemos un día para nacer y uno para morir como convencida estoy que lo que hace la diferencia es la forma en que morimos.

Por lo que no puedo estar de acuerdo en las muertes violentas y mucho menos en mujeres y hombres violentados a manos de gente perversa y operados del cerebro suelo yo decir, pero la realidad es que son personas con serios problemas de personalidad, familiares y de espíritu, por eso este 9 de Marzo decido unirme al paro pacifico y real donde algunos piensan que apoyamos a quienes apoyan el aborto o que es un movimiento político, antirreligioso o contra la vapuleada 4 T, asi que yo, como espero muchas mujeres más y hombres también, estaremos unidos en oración silenciosa porque deseamos un México donde se pueda vivir sin miedo, sin pensar que nuestros hijos y nietos corren peligro en el día con día y no, un México violentado donde se violan los derechos humanos por personas humanas muy deshumanizadas, un México donde las mujeres no tengan que pagar un precio tan alto para ser escuchadas, donde sean valoradas por su inteligencia, esfuerzo y ternura y no por el cuerpo o sumisión, donde se juzgue al hombre y a la mujer con la misma cinta métrica y no seamos calladas o instruidas como si no pudiésemos hablar por nosotras mismas, un México donde las diferencias ideológicas y religiosas no se confundan y mucho menos lleguen a fanatismos absurdos que trastoquen movimientos tan importantes como estos, ¿qué se obtendrá? No lo sé, tal vez termine como muchos esfuerzos en la nada, pero al menos se ha dado un paso, el paso de unión, porque esta lucha no es una lucha femenina, es una lucha por y para hombres, niños, estudiantes y mujeres violentados con brutalidad, desaparecidos de la faz del país sin siquiera existir explicación de su desaparición, personas con alma y cuerpo que deambulan tras su muerte en el dolor familiar y ahora nacional,, somos almas en un cuerpo donde con la imaginación podemos volar y con el espíritu alcanzar lo inalcanzable, porque todos somos un México cansado de tanta anomalía y atropellos donde se cuida al maleante, al pseudoestudiante que veja y rompe sus aulas, golpea a maestros y compañeros, destroza y… orondamente sale impune. Por eso y más saldré pacíficamente el 8 de Marzo y me ausentaré como fantasma permaneciendo en casa el día 9, no me mueve una mano negra ni partido de derecha, izquierda o sin sentido, ni tampoco me mueve voltear el país contra quienes nos gobiernan, me mueve el dolor de mi pueblo y de la gente que en carne propia ha sufrido por esto, me mueve su dolor que debe ser reconocido, atendido y dignificado y no porque su muerte sea indigna, ¡NO¡ indignos de llamarse humanos son quienes ejecutaron a esas niñas, mujeres, estudiantes y hombres, aunque sé, porque soy mujer, que como Penélope calló ante Telémaco porque ¨hablar es cosa de hombres¨ asi, muchas mujeres hemos callado por miedo, recato o tabúes sociales y religiosos. Me uno para hacer comprender a una sociedad en parte enferma de miedo por la misoginia y el machismo, que éstas, son enfermedades que se transmiten y causan mas daño que el coronavirus, porque la batalla es la del alma pues lo físico sale de toda perspectiva cuando lo espiritual toma poder y mientras se logra espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias