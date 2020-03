La vida y más

Nacemos y crecemos supeditados a nuestros padres, abuelos, tíos y personas que se ocupan de nosotros dándonos dignidad y apoyo, en ocasiones este apoyo hace que nos volvamos indignos al esperar que otros nos resuelvan las situaciones que vivimos, sin desearlo y casi siempre sin percibirlo, en un afán de protección, vamos creando personas dependientes que de alguna forma se vuelven mendigos, por eso el dar debe tener un limite y dentro de ese límite establecer otro, el momento de abrir y cerrar la mano, del que da y el que recibe para no convertir a nuestros seres queridos y amigos en personas indignas donde el dar, no solo no resuelve situaciones ni resuelve la pobreza, por el contrario crea pobreza espiritual, laboral y personal convirtiendo el Dar en una adicción del obtener fácil haciendo que la persona pierda la valía con deterioro absoluto de su autoestima y decoro, exacerbando la necesidad y codependencia del uno al otro, por eso ahora que mi joven nieto decidió iniciar una aventura de vida para encontrar su destino y crearlo partiendo del lado de padres y abuelos, no solo le doy la bendición, agradezco a la vida por esta nueva experiencia, pues a pesar de que la vida no es perfecta, es maravillosa y claro que existe el miedo, miedo a lo desconocido, miedo al desprendimiento, miedo que nos hace vencerlo para llegar al fin, buscar el éxito personal, existencial y profesional, por eso hoy que inicias este camino te digo no huyas de los ¨retos que vas a encontrar, enfréntalos con inteligencia, calma y amor para triunfar, si por alguna razón las cosas no salen como esperas recuerda que siempre hay un nuevo amanecer para ser feliz y aunque la sabiduría viene con el tiempo no permitas que se te vaya el tiempo, recuerda que no son las experiencias vividas las que nos dan sabiduría, es la forma en que las aceptamos y vivimos lo que te lleva al triunfo o a sentirte derrotado, ten y crea proyectos claros, síguelos, no pospongas, no dejes en el camino el éxito por un después, por un tal vez o por miedo. Perdónate y perdona a quienes consideres deben ser perdonados, vive intensamente contigo mismo pues eres la persona con la que más tiempo pasarás, recuerda que la fe mueve montañas y con ella, podrán pelear contra ti pero nunca te vencerán, define tu éxito por tu felicidad y no por tus bienes o dinero,lo importante es el camino que recorres para alcanzarlo, la gente que conoces y la pasión y coraje que en él pones, la vida no es perfecta y hay caos, cuando aprendes a lidiar el caos con pasión logras el éxito verdadero que te permitepasártela bien siempre con o sin piedras en el camino, ese que te enseña que la vida es tuya y solo tú la construyes o destruyes, no estás solo y construir la vidaestá en tus manos, determina un proyecto y síguelo sin importar si lo logras o no,lo importante es qué tanto invertiste, deseaste e hiciste para llegar al final.Enamórate de la vida, viaja en ella, con ella y por ella con toda la pasión que tienes, arregla tu caos porque el viaje es largo y la pregunta al final de esta vida es qué tan bien te la has pasado, porque la vida se acaba tarde o temprano. Ahora sal, vive, triunfa y recuerda que eres un ser lleno de luz, amor y éxito y que siempre nos tendrás a tu lado pues nuestra mano está unida a la tuya por siempre, éste, es el primer paso de un infinito lleno de éxitos y amor, estamos en esta vida y la misión es dejar huella y disfrutarla diseñándola desde el amor, el coraje y la decisión de vivir, mientras ustedes mandan sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx yo les agradezco su lectura.