El pasado primero de marzo, día de la familia participé como invitado en el Foro de Iniciativas Ciudadanas convocado por la Asociación Civil Impulso Ciudadano y Productivo junto a varios potosinos más, interesados en la defensa de la vida y la familia.

En dicho foro se plantearon interesantes propuestas para fortalecer la institución familiar y trabajar para mantener vigente el derecho a la vida.

Quienes participamos coincidimos en que la familia es la célula principal de la sociedad, es donde se aprenden los valores y la práctica de éstos constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. Por ello, la tarea de nuestra sociedad es luchar por proteger a la familia, y promover un ambiente de respeto, valores, educación y amor a nuestros hijos.

Bajo ese preámbulo, es pertinente establecer de manera muy clara, que el primer derecho de una persona humana es su vida. Es un derecho inalienable, pertenece a la naturaleza humana. Es decir, no es un favor o prerrogativa ni de la sociedad ni del gobierno.

El derecho a la vida, no solo protege a las personas de la muerte, sino de toda forma de maltrato o violencia, física o psicológica, que haga su vida indigna.

En efecto, a quienes pretenden desconocer la realidad, por cierto, para imponer la suya ideológicamente hablando. Habrá que recordarles que, el embrión es un ser humano, pues presenta las características biológicas de la especie humana; es una vida humana distinta de la de la madre; pero, además, es una persona, es decir, es un ser humano singular, único, irrepetible e irreemplazable.

Por ello, el cuerpo de un hijo, dentro o fuera, nacido o por nacer, no es parte del cuerpo de su madre ni es de su propiedad. Abortar no es auto mutilarse, sino mutilar a otro. Debemos sostener y defender, que la libertad de decidir de toda mujer, sobre ser o no madre, se ejerza antes del embarazo.

Habida cuenta que el tejido social, cada vez es más débil, que los valores fundamentales se están degradando, y la interrogante que nos planteamos:

¿Qué hacer para fortalecerlo?

Considero y ojalá coincidan conmigo, que sostener y pregonar los originales conceptos, con absoluto respeto de quienes no los compartan, para dejar establecido que la familia es la cuna de la vida, en ella el hombre nace, crece y se acoge generosa y responsablemente.

En la familia, coinciden de manera natural varios seres humanos, no por casualidad o preferencia, sino unidos por la paternidad, la filiación o la fraternidad, a partir de la primera y mutua elección de un hombre y una mujer que al casarse fundan ese hogar que es ámbito de encuentros.

La familia resulta la primera escuela de valores humanos y sociales. Es lugar insustituible para el desarrollo de la afectividad y de las potencialidades de los niño y niñas, así como para hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino, único e irrepetible.

De suma importancia es recordar estas líneas, ya que, sin familias fuertes en la comunión y estables en el compromiso, los pueblos y sus gobiernos, se debilitan.

Despertemos las conciencias de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, que hoy, las quieren envolver con iniciativas de ley, artilugios legislativos y discursos mediáticos y oportunistas, y que por sí solas, resultan incongruentes, ya que mientras alzan la voz por la protección de nuestro entorno ambiental, también promueven el aborto, la pena de muerte, los matrimonios entre mismo género, entre otras:

Entonces, si queremos ser conscientes y responsables con el entorno de la naturaleza, debemos también serlo, con la vida humana.

De ahí que los invito a unirnos a través del diálogo permanente, sobre temas y aspectos, que constituyen la tarea de su servidor, en la Cámara de Senadores como son, promover el derecho a disfrutar la vida en paz y el desarrollo integral; la restitución del derecho a disfrutar el más alto nivel de salud; el derecho a la igualdad, equidad de género y la no discriminación; la restitución al derecho de la educación con un enfoque de valores de forma integral y a vivir en un ambiente sano y contar con los servicios públicos para el desarrollo de los niños niñas y adolescentes.

*Marco A. Gama Basarte (PAN)*

*Senador de la República por SLP*

Twitter:

@MarcoGamaSLP

Facebook:

MarcoGamaSLP/