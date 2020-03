La venda de la justicia

¿Cómo quiere que se lo diga, estimado señor? Desconfío de la justicia, o por lo menos de esa justicia que se escribe con minúscula y se administra en los tribunales. Por eso casi me atrevo a predecirle que su hijo no saldrá muy bien librado. ¡Qué quiere, hay que ser realistas! ¿Para qué tratar de animarlo a usted con falsas esperanzas? A la justicia la representan, es verdad, con una venda en los ojos, pero no porque la pobre señora sea imparcial, como generalmente se dice, sino por el horror que le da el ver cómo la administran sus vasallos y servidores. ¡Si supiera lo que yo sé! Pero no quiero espantarlo con historias que le harán perder toda ilusión.

Su hijo, según me dice usted, se atrevió a denunciar ciertas irregularidades administrativas, y que esta denuncia –como debió de haberlo esperado- no fue bien vista en las esferas del poder; a consecuencia de esto, su hijo fue acusado por difamación de honor: delito grave que no se paga más que con la propia libertad, es decir, con la cárcel. ¡Señor, yo lo ayudaría, si pudiese! Pero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted? ¿Quién puede nada en este malhadado país en el que sólo triunfan los astutos? ¡La justicia, por lo menos aquí, debería llevar la venda no en los ojos, sino en las manos, pues las tiene atadas! Amigo, permítame decírselo: su hijo cometió una imprudencia, sobre todo si piensa usted con qué gigante ha querido medirse. Quejarse, denunciar, decir: ¿a quién se le ocurre? ¡Aquí lo que más se aprecia es el silencio, y si se trata del silencio de los muertos, mejor que mejor!

Es cierto que a veces, como dice usted, el pequeño David logra abatir a Goliat, pero eso no lo verán sus ojos, estimado señor. ¡Por lo menos en México, no! En este polvoriento rincón del universo ni las hondas ni las piedras sirven de nada. Aquí es necesario tener, además, de una honda, dinero, sobre todo mucho dinero. Y relaciones.

Estaba hace un momento por contarle una historia de la vida real, pero veo que es demasiado arriesgado… ¡No vaya usted a reconocer al culpable, y luego el acusado de difamación vaya a ser yo! Sí, le contaré dos historias, pero tomadas de la literatura –que, a su vez, las ha tomado de la vida- para que, de este modo, ni me exponga yo ni se arriesgue usted. Se trata de dos historias, estimado señor, que le explicarán muy bien por qué en la única justicia que creo es la justicia divina. La otra, la humana, me ha parecido siempre una pantomima. Pero escuche usted. La primera historia ha sido tomada de un libro de Dino Segre (mejor conocido como Pitigrilli, 1893-1975) titulado El experimento de Pott. Se narra allí la historia de una mujer… Pero permítame que le lea en voz alta el pasaje entero: “Una mujer fue acusada de hurto y de apropiación indebida. Esta buena mujer poseía 100.000 francos y vivía en el campo tranquilamente, pero, cierto día, un joven supo engatusarla y se la trajo a París. Aquí se instalaron, vivieron unos meses y, cuando el dinero se acabó…, nuestro hombre se acabó también. La mujer, para vivir, tuvo que vender los muebles que con su dinero había comprado el amante. Pero otro día el amante vuelve. Ella lo echa, pero él se queda. La pobre mujer recobra un reloj que ella misma le había regalado, y entonces él sale y va en busca de un abogado, que le induce a presentar la correspondiente denuncia. Proceso. El hombre no ha trabajado nunca, ni poseído en su vida cincuenta francos juntos; ella, en cambio, tenía cien mil y trabajaba. Pero el amante presenta todos los recibos de muebles y alhajas, que por ir a su nombre demuestran claramente que él los ha comprado. Llegado el caso, el fiscal, sustituto joven e inteligente, sostiene la acusación con cierta tibieza, tiene palabras severas para la parte civil y pide la absolución por ausencia de pruebas”.

Interesante, ¿no le parece? Pero la cosa no acaba allí. Es cierto que el fiscal pide la absolución de la pobre mujer, mas esto no quiere decir que se la vayan a conceder. Escuche usted el final de esta triste historia: “Ahora bien –prosigue el narrador, que era, por lo demás, parte del jurado-, me pongo a discutir con mis compañeros de mesa, y me doy cuenta que no han seguido con atención el proceso: entonces nos retiramos a la sala de deliberación. Allí el menos viejo se pronuncia por la condena, y el otro también; trato de persuadirles, pero se mantienen en su criterio por la sencilla razón de que todas las facturas están a nombre del granuja. Así nos pasamos dos horas discutiendo hasta que, por votos, me vencen. Y la mujer es condenada a tres años de prisión”.

Y colorín colorado… ¿Lo ve usted? ¿Ve por qué esta justicia me da risa? ¡Dios mío, qué cara le salió la aventura a esta pobre mujer! ¡Ah, señor mío, la justicia humana no ve el corazón, sino sólo los recibos! He aquí el otro caso; lo he tomado del libro Oficio de leer, del mexicano Ricardo Garibay: “Esto sucedió hace poco aquí, en la ciudad de Phoenix, Arizona: un asaltante se mete en una casa, el dueño le sorprende y le pega un tiro. El ladrón es condenado a treinta años de cárcel. Pero aparecen los abogados, que buscan el negocio, y demuestran que no fue en legítima defensa, porque el ladrón estaba de espaldas, sino que fue una agresión deliberada. El dueño es condenado a pagar medio millón de dólares, y actualmente está en la cárcel con el asaltante. Y los abogados se llevan, por supuesto, la mayor parte del dinero”. Sé que usted, señor, conoce otras historias aún más terribles que éstas y también más locales. Déjalas dormir en su ronco pecho. ¿Para qué amargarse la vida haciendo el recuento de lo que no podemos cambiar? Pero antes de concluir y decirle adiós, le pediré que convenga conmigo en lo siguiente: si Dios no existiera, estaríamos perdidos, perdidos absolutamente, pues tendríamos que vivir sólo de esta justicia. Pero Dios existe, señor. Y las consecuencias de este hecho deberá sacarlas usted. ¡Hasta la vista!