Con paso muy aceptable sigue adelante la campaña nacional de vacunación contra el Covid 19 en la entidad, a punto de terminar con la primera etapa que correspondió a los adultos mayores, con el sector educativo inmunizado y en las mejores condiciones para empezar a planificar el retorno a clases en todos los niveles, quizá para agosto, una vez que los planteles queden perfectamente sanitizados.

Quedará solamente en duda si será uniforme la impartición presencial de la educación o habrá elasticidad de acuerdo con el criterio de los padres de familia, al continuar la vacunación anticovid entre las personas con alta capacidad productiva, para resguardar a los menores de edad de cualquier contagio que pueda extenderse de manera peligrosa, sobre todo procedente del seno familiar.

Por lo pronto, los adultos mayores de esta capital y de Soledad de Graciano Sánchez, van a ser convocados para recibir la segunda dosis del biológico Pfizer a mediados de la semana que mañana inicia, o se llamará a las personas que cuentan con 50 a 59 años de edad que son la segunda etapa de este esfuerzo para dar pasos hacia la “inmunidad de rebaño”, o sea el 80 por ciento de la población vacunada a la altura de octubre de este año, más o menos

El avance en la vacunación, que se repite en varios municipios a la vez, se da de acuerdo con el envío de cargamentos procedentes de la Ciudad de México, que cada semana aumentan su volumen, más no en la proporción que se requiere; al mismo tiempo, sigue el trabajo entre la población para que a través de las medidas sanitarias se eliminen los riesgos de contraer el contagio de este virus que, hasta donde se sabe ya lleva unas 55 mutaciones que cada vez lo hacen más contagioso y mortal para los seres humanos.

La última de ellas, la B.1.617, la recibimos en San Luis Potosí, al parecer a través de un pequeño grupo de extranjeros que vinieron a impartir una capacitación en alguna empresa, pero nadie se tomó la molestia de investigar las condiciones en que se les debía de mantener, primero, en cuarentena a los capacitadores y posteriormente presentarlos frente a grupo, en una irresponsabilidad que, si en verdad ocurrió, debería de ser sancionada severamente, no tanto por el pésimo ejemplo nacional, luego de más de un año de enfrentar la emergencia sanitaria y demostrar cero aprendizaje, sino porque echaron por la borda todo un esfuerzo colectivo que ya lleva muchos meses por impedir precisamente eso: la expansión del coronavirus.

El virus hace muchos meses que está en todos lados, pero hay el trabajo necesario para contenerlo, y aunque la respuesta social no es inmediata, todavía no se puede llegar a los extremos europeos, Bélgica, por ejemplo, en donde tanto el ejército como las corporaciones policíacas agreden impunemente a la población para dispersarla a sus domicilios en busca de detener los contagios que los traen “azorrillados”, ya que es un país con once millones de habitantes, pero tienen un millón 500 mil infectados, es decir, más del 10 por ciento de su total.

Los contagios del Covid 19 no encuentran fronteras, lo mismo devastaron a Alemania, que es del tamaño de Sonora, más o menos, con una población de 89 millones de habitantes y con tres millones 473 mil 500 infectados y Francia con alrededor de 69 millones de pobladores y cuatro millones 424 mil enfermos, ambos en lo que va de la pandemia, con sus instalaciones hospitalarias completamente rebasadas y sus sistemas integrales de salud al borde del colapso.

México tiene dos millones 356 mil personas contagiadas por Covid 19 desde que inició la pandemia sanitaria y 218 mil defunciones y a pesar de que es más del 10 por ciento de sus habitantes, no puede considerarse un mal manejo de la emergencia sanitaria, si se considera que un gran número de ellos fueron transportados por connacionales que estuvieron de vacaciones en diferentes períodos e hicieron un contagiadero en colonias y comunidades que todavía no cesa, a pesar de los llamados de los tres niveles de gobierno para que la población adopte las medidas sanitarias recomendables en estos casos.

Por el cúmulo de esfuerzos desplegados durante tanto tiempo, son muy desafortunadas las inoportunas intervenciones de los ex secretarios de Salud de sexenios federales anteriores, que sin pudor alguno salen a medios a “dictar” conferencias de prensa para criticar las estrategias delineadas en medio de las embestidas del Covid 19 y del dolor de cientos de miles de familias; “que si las pruebas”, “que se respondió tarde”, pero se les olvida que cuando llegó la influenza en el 2009 su andar fue torpe y nunca alcanzó ni el uno por ciento de la devastación actual, pero además, todo lo relacionado con la cura de la enfermedad y las vacunas, lo vendieron a la población, no hubo un rasgo de misericordia para nadie.

En fin, no vale la pena otro piquete dominical de hígado, lo importante es que también en San Luis el remedio contra la emergencia sanitaria sigue adelante con paso sostenido y conforme transcurran los meses, los esfuerzos del Gobierno Federal y del Estatal rendirán frutos con las vacunas gratuitas y ya con los notorios beneficios de medicamentos a cargo del erario al fortalecerse el servicio médico universal, el que no le cuesta al pueblo… sabio y bueno, y que nunca nadie antes quiso otorgar.

Twitter @lozano_ray