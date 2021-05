Lucas 2:39 al 422

Una definición básica de sumisión, es ponerse bajo la orden, la decisión o afecto de otro; es un concepto que nos cuesta aceptar y poner en práctica, pero la Biblia lo enseña y si lo ponemos por obra de manera correcta, será de bendición a nuestras vidas.

En primer lugar, la sumisión fue algo que Cristo practicó, en Lucas 22:41 y 42 dice: “Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Aquí vemos con claridad como es que el Señor Jesús decide ser sumiso a la voluntad del Padre, de tal forma, que aquí se cumple la definición de lo que es la sumisión. Ahora, en esta escena podemos ver que fue algo por lo que Cristo oró, y no fue algo sencillo, pues el versículo 44 nos dice: “Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.” Esto nos enseña que en ocasiones el someter nuestra voluntad, no va a ser nada fácil, y es algo por lo que debemos orar de manera intensa al Padre, para que nos permita vivir en sumisión.

También en Lucas 2:51, dice: “Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos…” Aquí habla de los padres terrenales de Jesús, que fueron María y José, y no hay que olvidar que aunque Jesús fue hombre, nunca dejó de ser Dios, pero aún así vivió en sumisión a sus padres, de ninguna manera puedo imaginar a Jesús siendo desobediente, rebelde, irrespetuoso; sino pienso en alguien obediente, sumiso, respetuoso a sus papás, y este versículo lo resume diciendo que estaba sujeto a ellos.

La sumisión es algo que todos debemos practicar, pues así lo enseña la Palabra de Dios. En Efesios 5:21 dice: “Someteos unos a otros en el temor de Dios.” Y en 1 Corintios 11:3 dice: “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” Aquí se nos dice el orden de sumisión; Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre la cabeza de la mujer. La Escritura también enseña que los hijos deben de someterse a los padres; y también hay que someternos a las autoridades superiores (Rom. 13:1). En mi caso, aunque mi esposa y mis hijas están en sujeción a mí, yo estoy en sumisión a Cristo, a Dios, a mi jefe de trabajo, al pastor en la iglesia, al presidente, al gobernador. Lo que estoy tratando de decir, es que todos en un momento dado debemos poner por obra la sumisión.

Finalmente deseo expresar que la sumisión no es inferioridad, es orden, es organización, es hacer las cosas de tal manera que funcionen. Jesús no es menos que Dios al sujetarse a Él, una esposa, no es menos que un esposo cuando es sumisa, los hijos no son menos que los padres cuando se sujetan a ellos, al contrario, es algo que Dios bendice, que Dios prospera por cuanto la sumisión es algo que Dios establece en su Palabra. Que el Señor nos de la gracia de actuar en sumisión para la gloria de su Nombre.