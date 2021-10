La seguridad va primero

Con iniciativas y acciones que pretenden recobrar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad aunado a devolverle a las y los potosinos ese clima de paz y tranquilidad que caracterizó a nuestra Entidad hace ya varios sexenios, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona confirmó que le apostará al rubro de seguridad como nunca antes.

Con una reestructuración a fondo para incorporar a las filas policiales a todos aquellos que venían desempeñando de forma extraña tareas de seguridad y custodia personal de políticos y personajes de diversos ámbitos, Gallardo Cardona ordenó que cientos de ellos regresaran a las calles para cuidar a la ciudadanía para de esta manera sacarlos de su estado de confort lo que evidentemente desató inconformidades pero se les aclaró que todo aquel que no se sometiera a las órdenes las puertas estaban muy anchas, con liquidación de por medio claro está.

La Guardia Civil Estatal es la carta de presentación de la administración estatal; un modelo policial similar al implementado en Nuevo León y Veracruz y que pretende fortalecer la vigilancia preventiva y combate de los delitos en las calles con la meta de 4 mil uniformados poniendo énfasis en las zonas de alta incidencia dentro del llamado mapa de calor.

Por primera vez, un mandatario estatal hace sinergia con Alcaldes en materia de seguridad y trasladó las mesas de seguridad al interior del Estado, en la semana que concluye visitó el Altiplano y la Zona Huasteca para respaldar a los gobiernos municipales no solo con más policías si no con parque vehicular confirmado por patrullas y ambulancias.

En Matehuala, se reunió con Alcaldes y Alcaldesas para plantearles los lineamientos y requerimientos de acuerdo con el SNSP para la selección de perfiles que habrán de ocupar el cargo de Directores de Seguridad Pública Municipal.

Fue en dicho Municipio donde Gallardo Cardona dio la primicia del proyecto de incorporar algo así como 200 efectivos especializados tipo SWAT, los cuales tendrán a su cargo tareas muy específicas incluyendo labores de inteligencia con el uso de nuevas tecnologías, equipo táctico y armamento de primer nivel.

En redes sociales causaron sensación las imágenes difundidas de nuevos vehículos tipo militar o conocidos como “rinocerontes”; lo que demuestra con la seriedad que se está tomando el asunto; finalmente el Gobernador informó que muy pronto serán visto recorriendo las calles para inhibir actos delictivos.

También se filtraron fotografías de las unidades que formarán parte de la Guardia Civil Estatal, generándose comentarios muy positivos entre los cibernautas.

En la semana que concluye Ricardo Gallardo visitó Ciudad Valles “La Puerta Grande de la Huasteca Potosina” para encabezar la segunda mesa estatal de seguridad en donde lo acompañaron autoridades y representantes de los tres niveles de gobierno incluyendo el titular del Bienestar Gabino Morales Mendoza.

Acto seguido se reunió con alcaldes huastecos donde ofreció poner todo su espejo para dotarles de mayores recursos humanos y materiales para reforzar la seguridad en sus Municipios con más patrullas y ambulancias, el primero en recibirlos por su naturaleza será Ciudad Valles.

A la par informó que se dispondrá del operativo “Huasteca Seguro” con la participación de la SEDENA, Guardia Nacional, Policías Estatales y Municipales con lo que se pretende recobrar el orden y la paz social.

Todo lo anterior tiene que ver con la llamada “herencia maldita” un sexenio priista opaco, omiso y que dejó a la deriva a los 58 Ayuntamientos, algo así como “cada quien que se rasque con sus propias uñas”.

Hoy las y los ciudadanos están pagando las consecuencias, no obstante es de llamar la atención el gran compromiso e interés mostrado por el gobernador en turno para replantear acciones en materia de seguridad, “no cesaremos hasta darle un nuevo rostro a este rubro, recobraremos la confianza de los potosinos y no nos descansaremos hasta que se sientan más tranquilos”.

CONTRASEÑA

La semana pasada dijimos en este espacio que a la nueva secretaria de Turismo doña “Paty”, no le iba a quedar de otra mas que “presumir” películas o cortometrajes que se filman en San Luis y así fue, pero acudió al set de una película que inició rodaje desde la administración de Juan Manuel Carreras, que fue la que logró que la producción eligiera Real de Catorce, generando con ello un gran derrama económica para la región pero además, una proyección y promoción que simple y sencillamente no tiene precio…Pues resulta que “Doña Paty”, con las buenas intenciones que siempre tiene, agarró sus regalitos y se fue al mítico lugar para tomarse selfies con la crema y nata del cine nacional y eso, fue lo que presumió en las redes sociales de la secretaría que conquistó; y todo parece indicar que así se la llevará, con promesas y agarrándose de eventos como Xantolo, ferias de pueblo y toquines musicales que, cree, atraerán turistas…no queda mas que desearle suerte a la funcionaria, que ya no tiene las ventajas del 2003-2009…En el tema de la auditoría a la Secretaría de Salud, cuyo informe deberá presentar a finales de este mes la Auditoría Superior del Estado junto con el resto de los entes auditables correspondiente al ejercicio fiscal 2020, no se debe esperar mucho en cuanto a irregularidades detectadas, ya que la mayor parte del presupuesto manejado es federal y corresponde entonces, a la Auditoría Superior de la Federación, revisar con lupa el manejo de esos recursos donde aparecen los sobreprecios de obras, equipamiento, compra de medicamentos, contratos de publicidad, etcétera. Habrá que ver de qué tamaño es la voluntad de la ASF de poner en evidencia al INSABI, al super delegado y sus achichincles que manejan los recursos federales, donde por cierto, hay puro master en hacer maromas con el dinero público…Los diputados tienen en sus manos la gran oportunidad y responsabilidad de dejar un precedente en el sentido de que la ley no se negocia y el que la hace la paga. Si juzgan políticamente al ex alcalde de la capital Xavier Nava, el pueblo se los va a aplaudir pero si lo exhiben como lo que fue, junto con su equipo de gavilleros, entonces hasta un monumento se andan organizando…HASTA LA PRÓXIMA!

