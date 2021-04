La salud, una prioridad

Raymundo Rocha Lozano

El convenio firmado por la administración del gobernador Juan Manuel Carreras con la Secretaría de Salud del gobierno federal para que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se haga cargo de la operación del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” consolida no solamente la coordinación entre instituciones en beneficio de los potosinos sino que además de cualquier signo partidista, pone en primer lugar a las personas.

No es cualquier cosa el apoyo financiero a través del fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar con lo que se destinará una inversión de 840 millones de pesos para el equipamiento de la nueva torre del nosocomio para una atención de calidad, además de la gratuidad de los servicios, medicamentos y demás insumos para las personas sin seguridad social.

Son miles de potosinas y potosinas las que ahora tendrán una atención a su salud de calidad y gratuita, en un centro regional de alta especialidad que al mismo tiempo promoverá la investigación científica y la capacitación del personal de salud, como lo señaló el director del INSABI Juan Antonio Ferrer quien permanentemente estuvo dando seguimiento al convenio signado desde febrero del año pasado.

Históricamente el Hospital Central ha sido la única opción que tienen las personas sin seguridad social no solamente de San Luis Potosí sino de estados vecinos; con el Seguro Popular pudieron tener acceso a servicios de salud de calidad pero con la transformación que generó el actual gobierno federal en su esquema de prestación de servicios, se quedaron en la indefinición.

La administración del gobernador Juan Manuel Carreras tuvo que salir al paso de la situación y hacerse cargo durante varios meses, con recursos estatales, de la prestación del servicio a las personas que se quedaron sin alternativas, en el entendido de que en temas de salud no se puede perder el tiempo, se trata de situaciones de vida o muerte en muchos de los casos.

Mientras se daba la transición del Seguro Popular al INSABI, la prestación gratuita de servicios de salud fue complicada por los recortes presupuestales, la pandemia de Covid-19 y el número cada más elevado de personas que requerían de la atención, lo que generó un esfuerzo extraordinario institucional para seguir privilegiando, ante todo, la atención médica de las personas.

Con este convenio de colaboración, el INSABI y el Gobierno del Estado logran un gran paso para no solamente otorgar servicios de salud a quienes menos tienen, sino con calidad y bajo los principios de gratuidad y universalidad, dejando de lado diferencias ideológicas y poniendo ante todo el derecho a la vida que las instituciones deben privilegiar en beneficio de sus gobernados.

Así, se logra una inversión significativa para atender varios rubros pero principalmente se atiende una exigencia justa y humana, que es el apoyo a quienes carecen de seguridad social, compromiso que afortunadamente logró consolidar la presente administración del doctor Carreras.

CONTRASEÑA

Terminaron las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua con saldo positivo para San Luis en materia turística pese a la pandemia de Covid-19. Los cuatro pueblos mágicos tuvieron casa llena y el resto del estado, incluyendo la capital, elevó sus niveles de ocupación hotelera, los restaurantes tuvieron oxígeno puro con sus ventas y de ahí hacia fuera prestadores de servicios, transportistas, gasolineros, en fin, todos vieron un repunte, lo cual no se pudo haber logrado sin una estructura de prestadores de servicio capacitados, preparados y dispuestos a responder a la gran exigencia que representa la visita de turistas, cuidando, atendiendo y alertas siempre con las medidas de control sanitario por el Covid…Si las cuentas no le fallan a los estrategas de la coalición Sí Por San Luis, el candidato a diputado local por el III Distrito Héctor Mauricio Ramírez Konishi lleva una delantera casi definitiva pero sin confiarse, pues en campaña cualquier cosa puede ocurrir y más en una zona donde el voto es muy voluble…Si las campañas se ganaran por el número de publicidad y presencia en las calles, no cabe duda que Ricardo “El Pollo” Gallardo tendría el triunfo en la bolsa, pues no hay municipio donde no haya publicidad masiva con su imagen y propuestas, mientras que Octavio Pedroza tiene presencia, no tan avasalladora pero finalmente la gente sabe de él mientras que la doctora Mónica se ve que le apuesta al trabajo de estructura y se prepara para el día de la elección, pues no gasta en publicidad…Enrique Galindo en la capital se ve profesional en su campaña, con estrategia, quirúrgico, con tiros de precisión, sumando a gente que le sabe como Víctor Hugo Salgado que más allá de ser su candidato a Síndico, será su operador político con la base y ya ha dado muestras de que sabe conciliar, unir grupos y hacer equipo…HASTA LA PRÓXIMA

