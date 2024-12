La política para el bien común | San Luis merece más que excusas y aumentos

Estimadas y estimados lectores, en el Congreso del Estado hemos comenzado a revisar las propuestas de leyes de ingresos de los municipios para el año 2025, un ejercicio anual que no solo define las prioridades de los gobiernos municipales, sino que impacta directamente en la vida de nuestras familias. Como se ha visto en diversos medios de comunicación, este año, la propuesta del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha llamado especialmente la atención, no solo por su agresividad en los aumentos que propone, sino por el intento de justificalos sin razones de peso que permitan tan siquiera considerarlos.

Desde hace días he expresado mi postura sobre este tema en medios y redes sociales, dejando claro que estoy en contra de muchos de los puntos que se plantean. Pero hoy quiero enfocarme en dos aspectos que, a mi juicio, no deberían ser siquiera considerados, porque no solo carecen de fundamento, sino que afectan gravemente el bolsillo de los potosinos.

El primero es el aumento del 50% en las tarifas de los parquímetros. Esta propuesta no solo es desproporcionada, sino que está basada en argumentos endebles. Equiparar los parquímetros con estacionamientos privados es un error de concepto: no son lo mismo, ni cumplen funciones similares. Mientras los estacionamientos privados cubren costos operativos elevados y pagan impuestos, los parquímetros tienen como único objetivo regular el uso de la vía pública. Pretender igualarlos es confundir dos cosas que no tienen comparación.

A esto se suma la preocupante falta de transparencia en la recaudación de los parquímetros. Solo por tomar un ejemplo, mientras que en 2021 se reportaron ingresos mensuales promedio de 3 millones de pesos, en 2024, con más parquímetros instalados y mayor actividad económica, el promedio apenas llega a 2.3 millones. ¿Cómo se explica esta caída? ¿Qué está pasando con estos recursos? Este dato debería encender alarmas, no ser utilizado como argumento para justificar aumentos. Además, la falta de claridad en el uso de estos recursos es aún más preocupante. ¿Dónde están las obras para el Centro Histórico? ¿Dónde está el apoyo a los bomberos? ¿Por qué no hay avances en el fondo de pensiones municipales? Estas son preguntas legítimas que, hasta ahora, no han tenido respuesta.

El segundo punto es la propuesta de cobrar derechos por el alumbrado público. Este servicio está cubierto mediante el predial, cuyo cálculo ya fue actualizado en su momento para garantizar recursos suficientes para el Ayuntamiento. Resulta absurdo y hasta ofensivo que se busque imponer un cobro adicional por algo que las familias ya están pagando. Parece que el Gobierno municipal de San Luis Potosí olvida que no puede seguir aumentando cargas fiscales sin ofrecer servicios públicos de calidad a cambio.

Ambas propuestas reflejan una estrategia que prioriza la recaudación sobre las necesidades de los ciudadanos. Más allá de los argumentos técnicos, lo que preocupa es el mensaje que estas medidas envían: un gobierno que recurre a justificaciones débiles y que parece desconectado de la realidad de las familias potosinas.

El Centro Histórico es un claro ejemplo de esta desconexión. En lugar de ser un espacio revitalizado y accesible, sigue enfrentando problemas que desalientan el comercio y el turismo. Un aumento en los costos para quienes visitan esta zona solo agravará esta situación, afectando directamente a estudiantes, trabajadores y pequeños comerciantes que dependen del flujo diario en esta área.

Como legisladora, considero que nuestra tarea no es solo rechazar propuestas como estas, sino exigir una administración eficiente y transparente de los recursos existentes. No se trata de recaudar más a costa de los ciudadanos, sino de optimizar lo que ya se tiene. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de demostrar con hechos que los recursos actuales están siendo bien utilizados antes de pedir más.

La discusión en el Congreso será determinante. San Luis Potosí no necesita aumentos encubiertos ni justificaciones débiles; necesita un gobierno que administre bien lo que tiene, que rinda cuentas claras y que busque alternativas para recaudar sin perjudicar a las familias. Aquí no se trata de recaudar más, sino de hacer más con lo que ya se tiene. Mientras eso no suceda, aumentos como estos no tienen cabida.

San Luis necesita más que excusas, necesita resultados.

Muchas gracias por su atención y lectura. Sigámonos cuidándonos por favor. Nos leemos en quince días.

Facebook: AranzaPuenteSLP