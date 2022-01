La Obsesión

-Padre, ¿puedo hablar con usted?

La mujer había entrado a mi oficina casi en puntas de pie; en todo caso, no la oí entrar, y aquello me molestó. Un gato hubiera hecho mucho más ruido que ella. Me sobresalté un poco. Luego traté de sonreír, pero no creo que la sonrisa me hubiese salido muy natural.

Otra vez:

-Padre, ¿puedo hablar con usted?

-Sí, sí. Tome asiento, por favor.

Mi voz no era amigable, sino formal: la de quien toma las debidas distancias. Interiormente sentí una explosión. ¡No quería platicar con ella! Ya habíamos conversado muchas veces sin llegar a nada. Siempre era lo mismo, siempre la misma historia. Y, además, ¿por qué no había llamado a mi puerta? ¿Por qué entraba a mi oficina sin anunciarse? ¡Yo nunca hago semejante ni con mi mejor amigo!

-Gracias. En realidad, no pienso quitarle mucho tiempo. Únicamente he venido a decirle que lo que me pidió la última vez no es posible. Usted no sabe…

¡Dios mío, otra vez! Las quejas recomenzaban. Tal vez puse cara de resignación o de algo por el estilo, porque enseguida añadió la mujer:

-¿Con quién quiere usted que me desahogue? Con mi marido no puedo ya: a él le da lo mismo. Es preciso, pues, que me escuche una vez más.

-¡Pero si la estoy escuchando! Tranquilícese, por favor. Vayamos por partes…

-Tal vez piense usted: “Esta mujer lo que tiene es que está loca”. Y sí: tal vez lo esté. Pero no me importa lo que piense. Lo que he venido a decirle, y tan pronto como se lo diga me marcharé, es que no es me es posible perdonarme a mí misma. ¿Cómo hacerlo? ¿Y por qué, si soy culpable? Me dijo usted la última vez que nos vimos: “Dios ya la ha perdonado. La perdonó desde la primera vez que confesó su crimen. Ahora es necesario que se perdone usted a sí misma”. Pues bien, es posible que, en efecto, Dios me haya perdonado -¡y no crea que sobre esto me siento tan segura!-, pero lo que es yo no voy a perdonarme nunca. ¡Jamás! Cuando pienso en la edad que tendría hoy mi hijo, no puedo evitar golpearme la cara con mis puños. Sí, ya lo sé: acaso me esté volviendo loca; mis gestos son los de una persona que ha perdido la razón. Pero, ¿y qué? No es la razón lo único que he perdido. ¡Y lo que piensen los demás de mí me tiene sencillamente sin cuidado! A veces me descubro hablando en voz alta con mi hijo. Le pregunto cómo le habría gustado llamarse, qué le hubiese gustado estudiar cuando fuera mayor… Ya sé que esto puede sonarle cursi, pero no me importa. Y hasta el último día de mi vida seguiré golpeándome la cara con mis puños.

¡Pobre mujer! ¿Qué palabras tenía que decirle para consolarla? Yo no las encontraba. Ella destrozaba todas mis razones con facilidad; mis argumentos eran flechas que ella agarraba al vuelo para romperlas después con la rodilla. Me limitaba, pues, a escucharla, resignado a no poder hacer ya otra cosa por ella.





-Yo le decía a mi marido: no lo hagamos. Quizá más tarde lo lamentaremos…





¿Dónde leí, en qué viejo libro, aquel pasaje en la que un hombre y una mujer –esposo y esposa- discuten acerca del hijo abortado? No logro recordarlo. Sólo tengo el diálogo transcrito en una libreta, en mi cuaderno de apuntes, y, al final del diálogo, la siguiente referencia puesta entre paréntesis: “E. Duvernois, Jeanne”. ¡Quién sabe de qué libro la he tomado! Jeanne es una niña que debía venir al mundo y que no vino nunca porque la puerta de la vida le estuvo siempre cerrada.





“Madeleine: Jeanne está sin cesar presente. ¿Sabes qué sueño tengo con frecuencia?... Veo una manecita que trata de abrir la puerta. Tú y yo estamos bien calientitos y nos oponemos con todas nuestras fuerzas, no sea que Jeanne venga a quitarnos algo de nuestro bienestar, de nuestro lujo, de nuestro calorcito… Entonces se cae aquella manecita y nos ponemos a contar monedas de oro para no oír su quejido…





“André: Se trata de una pesadilla…





“Madeleine: Para ti no existe el remordimiento. Tú sólo temes a los policías.





“André: ¿Es que no me amas ya, Madeleine?





“Madeleine: Desde que somos cómplices… Yo te he amado locamente, pero ese amor ha desaparecido juntamente con mi hija… Cuando volvía de la casa de la… de la abortadora, tú no te has dado cuenta, André, pero es ya otra mujer la que has estrechado entre tus brazos… Una especie de muerta.





“André: Entonces, ¿va a estar siempre eso entre nosotros?





“Madeleine: Entre nosotros, no; con nosotros”.





Al recordar este diálogo, que en aquel momento me vino íntegro a la memoria, reconocí estar hablando el lenguaje de André, quizá el lenguaje del hombre de esta mujer que ahora lloraba, mojando con sus lágrimas el borde de mi escritorio: “¿Es que siempre va a estar eso entre nosotros?”.

Pero sí: siempre estaría ahí el hijo abortado, y era preciso tomar en serio el dolor de esta otra Madeleine que me seguía diciendo:

-Es imposible, imposible.

Sí, lo era. Ahora le creía. Porque los hijos que nacen, crecen y se van. Pero los hijos abortados serán siempre niños y no se irán nunca: estarán siempre allí, como una obsesión dolorosa, en los recuerdos de su madre.