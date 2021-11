En Juan 6:28 y 29, encontramos una historia muy interesante, donde el Señor Jesucristo da una gran lección que todos deberíamos tomar muy en cuenta.

En este pasaje encontramos que la gente andaba buscando a Jesús, y cuando lo encuentran, el Señor les dice que la razón del por qué le buscan, es porque les dio de comer pan; es decir, no lo buscaban por lo espiritual, sino para satisfacer su necesidad material; por lo cual en el versículo 27, les exhorta diciendo: “Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre”.

A continuación, encontramos lo que es de vital importancia tomar en cuenta, ya que la gente pregunta: “¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Ésta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado”, versículos 28 y 29. Meditando acerca de esto, la gente pregunta en plural: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta del Señor Jesucristo es en singular diciendo: La obra de Dios, es decir que en vez de dar una lista de cosas, se concreta a una sola, y es así como debemos entenderlo y ponerlo en práctica, si es que estamos obedeciendo la Palabra de Dios y poniendo en práctica lo que Él dice.

Trataré de explicar en una manera clara y sencilla acerca de lo que significa la obra de Dios y ayudarnos a concentrarnos a no perder de vista y mantenernos enfocados en lo que es lo más importante; Cristo dice: “La obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado”. Con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido, Cristo vino al mundo, no a condenar el mundo, pero para que el mundo sea salvo por medio de Él, allí debemos trabajar, esforzarnos y dedicarnos, no perder el enfoque.

Hoy en día hay muchas iglesias que se dedican a hacer obra social, llevan alimento a los que no lo tienen, llevan medicamento a los que lo necesitan, juntan ropa para la gente necesitada, buscan llevar electricidad y agua potable a lugares donde no tienen, y claro que todo esto es bueno; pero esto no es la obra de Dios. Hay gente o iglesias que tienen desayunos y comida para gente de la calle, tienen lo que se llama “La Casa del Migrante”, para ayudar a esta gente en gran necesidad, que van de un país a otro, pero repito, todo eso está bien, pero finalmente estas cosas no son la obra de Dios; ahora, si todo esto que se mencionó se utiliza como un medio para que a fin de cuentas la gente conozca a Cristo como su único y suficiente Salvador, es correcto. Pero muchas iglesias se limitan en ver la necesidad material de la gente, y se olvidan que la necesidad espiritual es lo más importante.

Que Dios nos recuerde una vez más, que la obra de Dios es que crean en Aquél a quien Él ha enviado, el Señor Jesucristo. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

