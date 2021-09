La nueva historia

Con Ricardo Gallardo Cardona, a poco más de un mes de cumplir 41 años de edad, se empieza a escribir desde hoy una nueva historia para San Luis Potosí.

Es desde hoy es el gobernador constitucional no solamente de los casi 460 mil potosinos que le dieron su voto, sino de todas y todos los habitantes del estado, generando grandes expectativas entre los grupos vulnerables que son los que esperan mucho de él, sobre todo ayuda económica para enfrentar sus necesidades más apremiantes.

Es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor que el antecesor, para que le vaya bien a todos en seguridad pública, salud, empleo, educación, porque por eso votó la gente, por eso le dio la confianza, por eso los ciudadanos acudieron a las urnas el 6 de junio y no esperan menos.

San Luis ya tuvo gobernadores del PRI y un panista, y los rezagos no solamente prevalecieron sino se acentuaron, por eso los ciudadanos decidieron probar otra alternativa, no la del Verde ni la del PT, partidos que ni ideología tienen y si la tienen no la practican, sino la del “gallardismo”.

Confían en que todo será gratis, que no van a pagar el transportre público, el agua potable, las licencias -muchos ni vehículo tienen-, la entrada a los espectáculos, los uniformes escolares, los zapatos de sus hijos, las mochilas, ven a Gallardo más que como gobernante, como un gran benefactor.

Pero gobernar el estado no es lo mismo que gobernar un municipio. Las carencias brotan por todos lados, la falta de hospitales o centros de salud en la huasteca, la extrema pobreza en comunidades indígenas, la brutal violencia en municipios del altiplano colindantes con Zacatecas, la estrangulada movilidad en la capital y zona conurbada, la deserción escolar y todo, absolutamente todo, requiere de dinero parfa medio solucionarse.

Ese va a ser el gran reto del gobierno que hoy empieza: obtener los recursos suficientes para hacer frente a tanta necesidad en los primeros 100 dias de gobierno o de lo contrario, simplemente empezará la desilusión. Diputados federales y locales, senadores y líderes partidistas le han prometido respaldo, que le van a conseguir miles de millones de pesos. Habrá que esperar pues hasta no ver no creer.

Sin embargo, siempre es refrescante la expectativa, el no tener la certeza de lo que realmente pasará; seguramente el gobernador del estado tiene muchas sorpresas que lanzar en los próximos dias, debe estar preparado para que la diferencia se note, y quienes le dieron el voto de confianza, no se desilusionen.

Empezar con distractores echando culpas de todo al pasado, le haría ganar tiempo mientras consigue recursos, pero es una estrategia con resultados efímeros y muy desgastada. Pasarse el tiempo amenazando con denuncias penales y discursos de “no me dejaron nada”, “se llevaron hasta el perico”, “esto es un cochinero”, “no habrá impunidad”, etcétera, aburrirá pronto y llegará el momento en que deberá entregar resultados.

Con honrosas excepciones, el gabinete que ha integrado tampoco es un “dream team”. Tiene cartuchos muy quemados, con grandes intereses personales y de grupo, que mas tarde que temprano le significarán un grave dolor de cabeza, incluyendo mujeres por supuesto, intrigosas y con antecedentes muy oscuros en el servicio público, tanto estatal como municipal. Eso está más que cantado desde ahora.

Tal vez al gobernador le ha faltado un discurso conciliador, de estadista, para redondear su llegada al poder y sumar adeptos e incrédulos, porque en esta aventura todos sirven. En su discurso de este domingo en la plaza de Los Fundadores es lo que se espera como eje central del mensaje: el llamado a la unidad porque solo juntos habrá futuro.

¿Será buena o será mala esta nueva historia?, quien sabe, eso lo sabremos mucho después; a los potosinos ya nada nos sorprende y lo único que esperamos es entrega, compromiso y trabajo, porque así los buenos resultados llegan como consecuencia.

Ricardo Gallardo es ya gobernador de San Luis, así lo decidió la gente en las urnas, pero viene la etapa complicada de la chamba, que es entregar buenas cuentas, dar resultados, estar a la altura del reto. No tenemos duda de que así será.

CONTRASEÑA

Federico Garza se fue por la puerta de atrás, dejando tirado el trabajo y sin rendir cuentas de lo malos resultados que estaba teniendo su gestión. No resolvió ni el robo de un caramelo en una tiendita de la esquina y permitió que su Policía Ministerial o de investigación o científica o como se llame, se convirtiera más bien en una amenaza y un grave peligro para los ciudadanos. Sus amigos lo califican de buena persona, honesto y justifican que por eso no se quiso quedar. Su cargo como Fiscal General del Estado es irrenunciable, como el de un magistrado, a menos que sea por causa grave y ahora, será el Congreso del Estado quien deberá conocer ese motivo tan pero tan grave que lo motivó a abandonar el barco, a varios años de que venciera su periodo…el panorama para la FGE no es nada alentador si llega quien todo parece indicar que llegará…Juan Pablo Escobar y Jorge Vega serán los operadores estrella del secretario general de gobierno Lupe Torres; ya se vio que el primero supo operar con los diputados varios temas relevantes incluyendo el cambio de sede del Poder Legislativo para la toma de protesta y el segundo, ayudó a destrabar las manifestaciones que causaron caos en la ciudad durante varios dias, aun, ambos, sin estar todavía oficialmente en funciones; les tocó desquitar la primer quincena que todavía está lejos…La lideresa del SUTSGE Bernardina Lara dio un golpe de autoridad ante quienes la consideraban debilitada y desgastada, tras los desaguisados de las últimas semanas con los nuevos actores políticos, pero casi 5 mil votos de sus agremiados para que siga representándolos, son un claro mensaje de que el poderoso sindicato de los burócratas estatales está más vivo y fuerte que nunca; ponerse a jugar vencidas será una apuesta arriesgada, cuando en realidad, San Luis requiere de toda la atención y esfuerzo del nuevo gobierno en otros temas urgentes. Pero en fin, cada quien sus batallas…HASTA LA PRÓXIMA.

Twitter: @lozano_ray