Uno de los atributos que la Biblia nos enseña acerca de quién es Dios es la misericordia; y creo que el pasaje que encontramos en Salmo 36:5 al 10, nos habla acerca de ese atributo y podemos entenderlo un poco más. Antes de considerar el pasaje, quiero decirle que la misericordia se muestra a nuestra vida cuando el Señor nos trata como no merecemos ser tratados, es decir, no me trata con su justicia, sino que me trata mucho mejor de lo que merezco ser tratado, y la razón de ello, es que Dios es misericordioso; nunca tengamos la osadía de pedirle a Dios que nos trate como merecemos, pues en ese caso su misericordia estaría ausente, y créame, la pasaríamos muy mal.

En el versículo 5 del Salmo 36, dice: “Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.” Lo primero que noto, es que la misericordia de Dios llega lejos; es decir, no es corta, no es escasa, no se nos da a cuentagotas, llega hasta los cielos, eso debe animar nuestras vidas, en apreciar y valorar su misericordia, no es que nos equivocamos, cometemos un error o caemos en pecado, pronto vendrán las consecuencias, pronto vendrá juicio y castigo, no es así, porque su misericordia llega hasta los cielos.

Ahora, creo de corazón que alguien que aprecia la misericordia de Dios que es amplia, abundante, llega lejos, no va a andar por la vida en desobediencia y en rebeldía, pensando que al cabo Dios es misericordioso, al contrario, esa persona piensa: “Oh, cuántas oportunidades el Señor me ha dado; sí he fallado, me he descuidado, pero Él ha sido paciente, misericordioso, voy a vivir en su voluntad, voy a buscar agradarle, honrarle,” y al pecar, no va a andar todo atribulado y temeroso, con la idea que en cualquier rato caerá un rayo del cielo; al contrario andará tranquilo y confiado, sabiendo que la misericordia de Dios es grande, repito, no buscando volver a pecar; pero aprovechando la oportunidad de vivir para el Señor.

En el versículo 7, dice: “¡Cuán preciosa, oh Dios es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.” Sí, la misericordia de Dios es preciosa, por lo tal, es un buen amparo, es un buen refugio, es un lugar de protección, donde nos cubre la sombra de sus alas; creo en buena medida, el que su misericordia es preciosa, es primeramente porque de manera plena y abundante, esta se ha mostrado en la persona y obra de Cristo, en que Él murió por nuestros pecados, y ha resucitado para darnos salvación, perdón de pecados, vida eterna; preciosa misericordia que nos da la certeza de que el día que muramos, nuestra alma no irá al infierno que es como merecemos, pero ahora vamos a la gloria, al cielo, no por nuestro méritos, pero por los méritos de Cristo en la cruz del calvario.

Finalmente el versículo 8 y 9, dice: “Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz.” Al entender la misericordia de Dios, vendrá plena satisfacción, una vida abundante, llena de luz; la queja, la amargura, la frustración desaparecen, cuando se llega el punto de entender que Dios nos ha tratado mucho mejor de lo que merecemos, y la respuesta del por qué, siempre será la misma, porque Dios es misericordioso y no nos ha dado conforme a nuestras obras. Oh! Que valoremos y apreciemos la misericordia de Dios.

Iglesia Bíblica Bautista

Calle Nube 560, Colonia Garita de Jalisco. Tel. 841-5387 www.ibbslp.org.mx

Horario. Domingo 10:00 A.M. y 12:00 P.M. 6:00 PM; Miércoles y Jueves 7:00 P.M.