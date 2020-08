La luz al final del túnel

Lo que parecía imposible en esta época, comienza a materializarse, la llegada de inversiones nuevamente a territorio potosino, tan necesarias para darle vitalidad a la planta productiva que a veces pareciera que se niega a retomar el paso vigoroso que le caracterizó durante décadas, hasta solidificar tres prósperas zonas industriales y 20 parques industriales, tanto en esta capital como en el área metropolitana.

Transcurrieron muchas semanas angustiosas y de desconcierto, primero por la pandemia Covid -19, que todavía está ahí, en una meseta que se niega a declinar, quizá porque faltan algunos jalones de orejas para que adoptemos como un uniforme el uso de tapabocas, los lentes o la mascarilla facial, unos meses, mientras llega la vacuna que cese la actividad del virus.

Aún con ejemplos tan dolorosos, a nadie se le puede echar la culpa, la desobediencia cabe perfectamente en la idiosincrasia del mexicano, el desafiar lo desconocido, la ruleta rusa, enfrentarse con la muerte y salir airoso, sin embargo, este asunto es colectivo, es una cadena de contagios que ya exterminó a familias enteras.

La salud y la economía van tomadas de la mano, sin la primera, no existe la segunda. Todavía más, sin salud no hay nada, no hay educación, no hay diversión, no hay deporte, no hay trabajo. Nada, y es precisamente bajo esta circunstancia con la que se le podrían hacer llegar los mensajes a la sociedad en general.

Otro ángulo en esta semana que terminó, de trascendencia para San Luis Potosí, fue la inauguración de Summetals Products, con capital procedente de la República Popular China por 20 millones de dólares, es la primera inversión de este calibre para el parque industrial Servet, edificado en Villa de Zaragoza, con una gran visión empresarial, cerca de la zona de oro del estado, en donde se concentra la riqueza industrial.

El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, inauguró apenas el viernes la empresa que de entrada contrató 400 empleos formales, que vienen a darle la puntilla a la pérdida de éstos que se registró durante cinco meses consecutivos; hubo una caída inmisericorde de puestos de trabajo por la contingencia sanitaria, fueron alrededor de 28 mil y como una lucecita al final del túnel llegan 400.

Esto indica que el Gobierno del Estado persigue su vocación, la concertación de inversiones en los mercados más competitivos del mundo y si bien, por ahora, 20 millones de dólares (436 millones de pesos) solamente son un capital ancla, bien pueden multiplicarse a muy corto plazo porque Summetals Products abrió operaciones muy cerca de donde se encuentran los gigantes automotrices General Motors Company (GMC) y Bayerische Motoren Werke (BMW), enfrente, en Villa de Reyes, a su alcance a través de vías de comunicación muy rápidas.

Bien se puede interpretar también como la continuación de una reactivación económica de la entidad en medio de la emergencia sanitaria, pero aquí cobra vigencia lo comentado párrafos arriba, es necesario hacer caso a las convocatorias de las autoridades para que todos los sectores sociales vuelvan a adoptar los protocolos sanitarios, con más firmeza, con la convicción de que estamos en el camino correcto, el del bienestar familiar.

En el acto inaugural, el Gobernador Carreras López fue muy explícito cuando comentó que “si resolvemos como sociedad el reto sanitario, pronto y bien, la recuperación económica estará lista en diciembre, y podemos tener un crecimiento sostenido desde los primeros meses del 2021”.

Antes comentó que ya se tienen reuniones con los representantes de los sectores sociales para fortalecer el cumplimiento de los protocolos sanitarios en el territorio potosino, en las cuatro regiones del estado y también se va a impulsar la transformación de las actividades productivas para proteger los empleos, que no se pierdan más, y cuidar a la población.

Es una buena señal que a los empresarios extranjeros no les entrara desconfianza para continuar con la inversión de la planta en esta época, en una región en donde verdaderamente hacen falta los empleos, en Villa de Zaragoza. Summetals Products es el primer bastión a nuestro alcance para que la caída de los empleos no continúe tampoco en agosto y en septiembre, sin embargo, hay una tarea que nos corresponde a nosotros, que está pendiente.

¿Sabe usted, lector, lectora, que el único enemigo que tiene enfrente el coronavirus en estos meses, cuando estamos desarmados completamente, el que lo derrota de manera inmisericorde mientras llega la vacuna, es el aislamiento social, es nuestra preferencia a estar en nuestros hogares unos meses más, tres o cuatro?

Como bien lo podemos ver, la salud es la base de nuestro bienestar, es la fuente del desarrollo de cualquier sociedad, hagamos caso de la convocatoria de las autoridades por estar sanos y compartamos la felicidad de esos 400 trabajadores y trabajadoras que después de meses de penurias económicas van a tener posibilidades de emplearse, gracias a la fuerza de un grupo de inversionistas asiáticos que tuvieron confianza no solamente en San Luis Potosí, sino también en nosotros.

No debemos defraudarlos.

Twitter @lozano_ray