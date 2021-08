La Huasteca, el potencial turístico consolidado

Uno de los proyectos de expansión económica más importantes concebidos aquí por el secretario Arturo Esper, muestra el poder destructivo de la pandemia del Covid 19: el Proyecto Integral de Desarrollo Turístico de la Huasteca Potosina, una inversión millonaria que llevará el turismo de gran clase a ese lugar, empezará a dar sus primeros pasos en unas semanas, para concluirse en un lapso de cinco años.

Los 28 municipios huastecos, siempre necesitados de un chispazo, de una genialidad, suficiente para detonar el progreso acorde con su potencial, parece que finalmente cuajó mediante la explotación de sus bellezas naturales, con la conjunción de recursos federales e inversiones privadas orientadas hacia el sector turismo para generar empleos a una región potencialmente rica, pero en un ancestral abandono, pobre, con ventajas solamente para unos pocos.

El Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, su secretario Arturo Esper y el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Miguel Torruco Marqués, tienen listo el Proyecto Integral de Desarrollo Turístico de la Huasteca Potosina, que, con la aprobación y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, dará inicio en menos de dos meses, con los primeros 40 millones de pesos para las obras preliminares en la transformación del Aeropuerto Nacional de Tamuín, para el que se dispone de 108 hectáreas propiedad del Gobierno del Estado y que desde hace meses están a disposición.

Si bien la cifra precisa a invertir no se conoce todavía, una empresa de esta categoría la deberá de anunciar integralmente el propio López Obrador, que seguramente vendrá a dar el banderazo de arranque, --luego del anuncio que hizo hace unos meses en su visita a Ciudad Valles, que volvería en este mes o a principios de septiembre--, porque también incluye obras de infraestructura carretera: libramientos a Ciudad Valles y la ampliación a cuatro carriles de la vía de Ciudad Valles a Tamazunchale.

Con la llegada por aire y tierra de aproximadamente 300 mil viajeros al año, la influencia económica se llevará directamente a los pueblos mágicos Xilitla y Aquismón, hacia donde precisamente se requerirán vías de comunicación que redunden en una buena conectividad y, sobre todo seguridad en el traslado, ya que, adicionalmente, en ese perímetro hay otros espacios naturales dignos de ser admirados y que poco a poco pueden emerger como nuevas joyas turísticas.

Pues bien, pasaron dos años desde que el Gobernador Carreras López planteó este proyecto al presidente López Obrador en la Ciudad de México, como la mejor alternativa para detonar un rescate económico que llevara una oportunidad para miles de familias de las etnias tének y náhuatl que tienen siglos en la pobreza, sin posibilidades de desarrollo y, al parecer, la industria sin chimeneas fue la mejor alternativa, ya sea con empleos en el sector hotelero o con la creación de pequeños hostales familiares cerca de los parajes turísticos, para lo que seguramente contarán con el apoyo del Gobierno del Estado en lo que corresponde a la cuestión financiera y asesoría.

El proyecto ejecutivo indica que en cinco años en los municipios de la huasteca potosina habrá un potencial de siete mil nuevos empleos, que derivarán directamente de las actividades turísticas, ya que, una vez que se haga formalmente el anuncio, con una inversión que va más allá del sexenio del presidente López Obrador, con los financiamientos federales etiquetados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHYCP), empezará la planificación para la construcción de dos mil habitaciones para hoteles de gran turismo, que abastecerán el volumen de visitantes que llegarán por tierra y al aeródromo tamuinense, que se calcula dejarán una derrama económica por más de mil millones de pesos anualmente.

Acorde con las políticas de la administración de Carreras López que se fundamentaron en la creación del mayor número de empleos, es innegable que con el inicio de este mega proyecto turístico las posibilidades se abrirán pausadamente para la industria de la construcción que tiene ya meses en la depresión, precisamente por falta de obras y, seguramente el resto de los que ya están en cartera, aprobados en noviembre del 2020 e incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación: dos autopistas, un trazo carretero para fomentar el turismo en Real de Catorce y la Vía Alterna hacia la zona industrial, en proceso, serán suficientes para dejar un plus para los próximos años.

Parece difícil de digerir que apenas hace unas semanas, en algunas informaciones se les hacía jocoso, divertido que un proyecto de estas dimensiones estuviera en el abandono, perdido en el tiempo y que solamente bastaron unos cuantos días para que se revelara la ligereza de los comentarios, cuando ya se sabía que estaban 13 millones de pesos en inversión primaria en la elaboración de los estudios de factibilidad a cargo de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) dese hace unos meses, precisamente cuando empezaron a bajar los efectos de la emergencia sanitaria.

Lo más importante para San Luis es que no se trata de visiones fantasiosas para el año 2050 o el 2060, como suele suceder. No. Se trata de un mega proyecto inmediato en el sector de la industria sin chimeneas que involucra inversiones federales y privadas que arrancarán en menos de dos meses que llevarán empleos permanentes y temporales a una región en donde abunda la pobreza extrema que siempre fue alimentada con discursos demagógicos y que esta vez fue invitada a sumarse a las decisiones que tienen a esta capital en el camino del desarrollo, y que con la suma del esfuerzo diario del gobierno y la sociedad llevarán a más estabilidad y al bienestar social.

CONTRASEÑA

El Partido Revolucionario Institucional está sacando cuentas sobre cómo le fue en las pasadas elecciones del 6 de junio en San Luis Potosí y a pesar de que aparentemente muchos piensan que fue un desastre y se encuentra al borde de la extinción, la verdad es que no es para tanto y sobrevivirá, con tanque de oxígeno, pero seguirá respirando…De aquí a Septiembre cuando termina el año electoral no habrá ningún movimiento significativo en su estructura esencial, pero una vez superado ese candado constitucional, vendrán movimientos obligados por los estatutos en las dirigencias estatales de la CNC, sector de Mujeres y de Jóvenes, por lo que ya hay aspirantes moviéndose pues le encuentran interés al cargo…De las 20 alcaldías en donde el PRI fue en coalición con el PAN, PRD y Conciencia Popular, en 16 puso candidato o candidata y ganó, -actualmente gobierna en 17, es decir, perdió solo uno- recuperando 9 municipios incluyendo la capital del estado y Rioverde, que tienen gran relevancia económica, política y social. Así, pasará a gobernar desde el 1 de Octubre próximo a 1 millón 366 mil habitantes, lo que representa 386.26 por ciento más que en 2018…Va a repetir en siete municipios que son San Vicente Tancuayalab, Villa Juárez, Cerro de San Pedro, Armadillo de los Infante, Santo Domingo, Salinas de Hidalgo y Villa de Arista; tendrá además cuatro diputaciones en la LXV Legislatura, tres de ellas de mayoría, es decir, las ganó en las urnas: Mauricio Ramírez, Yolanda Cepeda y Edmundo Torrescano…En 4 municipios logró la reelección de sus alcaldes y alcaldesas. Guadalcázar, donde en 90 años nunca ha perdido el PRI, Huehuetlán así como Tampacán y Alaquines con mujeres muy jóvenes que lograron la aprobación de los ciudadanos y repetirán otros tres años, cosa no fácil en estos tiempos de rechazo a todo lo que huela a priísmo…Ciertamente la joya de la corona que es la gubernatura del estado la perdió, pero el PRI es un partido que siempre se reinventa y al que nunca, se le puede dar por muerto.

Twitter @lozano_ray