La fuerza de la potosinidad

La decisión que tomó el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de negar el registro al petista Héctor Serrano Cortés como candidato plurinominal a diputado local, tiene alcances de histórica y debe servir para que nunca más, nadie, pretenda imponernos forasteros pensando que no tenemos memoria o que de plano los potosinos somos una bola de sumisos que todo aceptamos sin chistar.

Más allá de las razones jurídicas que motivaron que los consejeros ciudadanos no aceptaran la solicitud de registro del diputado federal plurinominal, ahora sin partido, pero que llegó a la Cámara de Diputados propuesto por el PRD en 2018, lo relevante y de fondo es la defensa de la potosinidad, ese concepto que no entienden quienes vienen de lejos y que es la fortaleza de nuestra sociedad.

Si, la potosinidad, esa que no se quiebra ni se dobla, esa que ha resistido peores embates de legiones extranjeras que han pretendido conquistarnos y hacernos a sus intereses, siempre ruines y siempre combatidos. Esta vez no tendría por qué ser la excepción y así quedó demostrado gracias a un órgano electoral fortalecido y dispuesto a reinvindicar nuestros valores.

Los advenedizos que se dejan guiar por el tintineo de las monedas y que ni siquiera pretenden someterse al escrutinio de las urnas, se han quedado con las manos vacías en ese intento por seguir pintando las calles de sus colores y socavar con sus formas a una sociedad que, hoy mas que nunca, levanta sus valores y los ocupa como defensa ante semejantes agresiones.

Y no se trata de darse golpes de pecho ni comportarse como si fuéramos un pueblito a punto de la conquista, sino de impedir que proyectos políticos como el de Serrano Cortés puedan triunfar e instalarse entre nosotros para hacer de las suyas, porque eso, ni la autoridad electoral ni los ciudadanos bien nacidos, lo van a permitir.

Usando los recursos más bajos y deleznables, abusando de la buena fe que lleva implícito el juego democrático, no es como avanzarán quienes creen que seguimos siendo una sociedad conformista y agachona, al contrario, hoy más que nunca se ha demostrado que hay un impenetrable muro de legalidad, de fuerza y de potosinidad, que nadie podrá vulnerar.

LA VÍA ALTERNA

Luego de algunos meses de espera, corresponderá a la empresa mexiquense Triturados y Asfaltos de Atlacomulco S.A., de C.V., en asociación con Placosa y GUCOC, emprender a principios de abril uno de los proyectos más esperados por el sector empresarial capitalino, y aunque no es espectacular en dimensión, sí lo es en impacto económico y social: la Vía Alterna a la zona industrial con cuatro carriles.

Al paso de semanas, se revisaron en el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las propuestas de 58 empresas, que se interesaron en la construcción de los primeros dos kilómetros a arrancar en el Anillo Periférico en su intersección con la avenida Juárez, que se planificó para entregarse en ocho meses.

Para San Luis Potosí, la importancia de detonar este proyecto que ronda los 13 kilómetros de extensión en paralelo con la carretera 57, es que forma parte de un paquete de obras que el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador en junio del año 2019, con la fortuna de que fue aceptado porque detrás de ellos viene un desarrollo económico sostenido por tres lustros, cuando menos y el abatimiento de la pobreza en sectores tradicionalmente olvidados.

Asimismo, la modernización y ampliación del aeropuerto nacional de Tamuín, que ya forma parte de un plan de gran turismo, que va a atraer inversiones hoteleras, líneas aeronáuticas, -como ya ocurre-, y transformar a los 28 municipios de la huasteca potosina en un polo de desarrollo turístico, en el que se contemplan también vías de comunicación hacia Ciudad Valles y a Tamazunchale, libramientos, para acercar a los visitantes en tiempo los Pueblos Mágicos Aquismón y Xilitla. Ahora bien, la Vía Alterna se construirá en varias etapas, las licitaciones van a continuar, de ahí que cualquier inconformidad de los inversionistas locales que vaya en dirección de paralizar la obra, no tiene sustento, porque el hecho de que participara una abrumadora mayoría en el primer concurso y no ganaran, no significa nada, sus tropiezos en licitaciones vienen de larga data, podemos recordarlos desde la década de los años 90s, cuando se unificaron para apoderarse del Banco del Centro (Bancen), una institución cien por ciento potosina y tampoco les alcanzó. Faltan seis meses exactamente para que termine el mandato y hay mucho por hacer, no es solamente este paquete de obras lo prioritario, va de por medio la vacunación contra el Covid 19, en donde también se le achaca a su administración responsabilidad por el crecimiento de los contagios y defunciones, sin considerar que aún a la fecha hay una grave omisión social ante el llamado constante a tomar las precauciones necesarias, porque se trata de una enfermedad para la que no hay medicamentos efectivos para su curación, ni antes había vacunas.

