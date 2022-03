La Facultad de Ciencias es líder en el país

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se ha convertido en uno de los referentes nacionales, en todas las áreas y en todos los ámbitos, desde la formación de estudiantes, pasando por la investigación científica y por supuesto comunicación de la ciencia y la cultura..

Uno de los más importantes espacios por sus resultados es la Facultad de Ciencias. Por ello tuvieron una gran celebración que fue la “LIX Semana de la Facultad de Ciencias”, con gran entusiasmo y asistencia presentaron una diversidad de actividades. Además, existe una amplia oferta de las carreras más emergentes, actuales, interesantes y pertinentes, tanto para los empleadores como para la sociedad. Tenemos y hablo porque es una de las áreas a las cuales reconozco, respeto y tengo una gran amistad con las y los colegas. Entre las carreras se encuentran: Ing. Biomédica; Ing. Electrónica; Ing.Física; Ing. en Telecomunicaciones: Ing. en Nanotecnología y Energías Renovables; Lic. en Biología; Lic. en Biofísica; Lic. en Física; Lic. en Matemáticas Aplicadas; Lic. en Matemática Educativa; Lic. en Aplicación y Enseñanza de las Ciencias. En los posgrados se puede cursar: en Ciencias Aplicadas; en Física; en Ing. Electrónica; en Ciencias de la Vida; maestría en Matemática Aplicada y Física Matemática; doctorado en Ciencias de la Ingeniería; doctorado en Ciencias Interdisciplinarias. Es decir, una amplia oferta. Lo más importante es que en este tipo de eventos se presenta lo más avanzado en todo los ámbitos, hubo gran asistencia y entusiasmo en las diversas modalidades. Como en una ocasión me comentó un empresario, es necesario preparar a las y los jóvenes no para cuando ingresan a la Universidad, si no cuando egresan de ella. Por lo anterior, felicitamos a las y los estudiantes, a las y los profesores; al personal administrativo; a las y los organizadores; al colega director de la Facultad, Dr. José Salomé Murguía Ibarra y a un gran amigo, al Dr. Gerardo Ortega Zarzosa, quien hoy ocupa la Secretaria General y a quien conozco desde hace muchos años. ¡Vaya nuestro reconocimiento! También felicito a dos grandes colegas y amigas, a la Dra. Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas y a la Mtra. Guadalupe Alejo González, la Secretaria General, quienes son grandes líderes y tienen un gran equipo. Siempre están con iniciativas, innovando, presentando, construyendo en beneficio de las y los estudiantes, por ende de la sociedad. Por ejemplo, el llamado “Bazar Violeta” en el cual las estudiantes emprendedoras presentaron sus productos en la Facultad.

