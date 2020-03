La estrategia ante la crisis que viene

El gobernador Juan Manuel Carreras López actúa a tiempo y establece la ruta económica de San Luis Potosí para enfrentar la crisis que se irá fortaleciendo a la par de que avanza la contingencia por el Covid-19, cuando muchos pensaban que se quedaría de brazos cruzados.

Son 3,211 millones de pesos los que hay destinado divididos en diversas acciones contundentes que darán un respiro a los sectores vulnerables, pero sin detener la marcha del estado ya que, por ejemplo, las obras y acciones programadas seguirán su curso.

Esos apoyos se dividen de la siguiente manera: incentivos fiscales 124 millones de pesos, apoyos económicos a sectores productivos 968 millones de pesos, infraestructura y compras gubernamentales 1,862 millones de pesos y apoyos sociales 256 millones de pesos.

Amplía el plazo para el pago del impuesto sobre nóminas correspondiente a los meses de marzo a junio, al 15 de julio de 2020. En el caso de las empresas que tengan hasta 50 trabajadores, es decir, las micro y pequeñas, se otorga un estímulo por el 100% del impuesto sobre nóminas causado en los meses de marzo a junio de 2020, para que conserven su planta laboral. Con ello, se beneficia a más de doce mil empresas en todo el estado, que representan más del 40% del total de contribuyentes de este impuesto.

Establece un estímulo fiscal equivalente al 100% del impuesto sobre nóminas correspondiente a todo el ejercicio fiscal 2020, a favor de los Ayuntamientos del estado, a fin de que destinen estos recursos para hacer frente a la contingencia sanitaria en sus municipios. Concede un estímulo del 100% en materia del impuesto sobre hospedaje para los contribuyentes de este tributo, por los meses de abril a junio.

Amplía el plazo para el pago de los derechos de control vehicular, hasta el 30 de junio de 2020, sin aplicarse multas ni recargos. Además, se otorgará un 20% de descuento a quienes utilicen los medios de pago electrónicos y se concede un estímulo del 100% en el pago de derechos por cambio de propietario que realicen los contribuyentes en los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Suspenden los procedimientos de fiscalización y ejecución de contribuciones estatales, a partir de esta fecha y hasta el 30 de junio. Lo que implica el no cobro de créditos firmes en este periodo. De igual modo, también se suspenden durante este periodo los procedimientos de inspección laboral.

Para las empresas del sector del transporte público, se les otorga un incentivo del 100% del impuesto sobre nómina por los meses de marzo a junio del 2020; así como un crédito fiscal equivalente al importe pagado por derechos de revista y refrendo del periodo 2020, que será aplicable en el ejercicio 2021, a fin de apoyar la continuidad en la prestación de este importante servicio para la ciudadanía.

Hace un llamado a todos los Ayuntamientos del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan programas de incentivos tendientes a la protección de los sectores sociales y productivos, en materia del impuesto predial, derechos de piso, licencias de construcción, uso de suelo, giros comerciales y otros relacionados; así como, para que se agilicen los trámites para el establecimiento de nuevos negocios y de autorizaciones en materia de construcción y desarrollo urbano.

Entregará 110 mil despensas para comenzar con su distribución (10 mil por semana). Las despensas serán destinadas a los grupos más vulnerables (personas con discapacidad, jefas de familia, adultos mayores, migrantes, indígenas). Se enviarán estas despensas a las Oficinas Regionales del DIF Estatal y se invitará a los municipios a unirse a entregar una despensa por cada una que entregue el Estado. El objetivo son 220 mil despensas.

Los insumos de desayunos escolares se entregarán a las madres de familia mientras persista la suspensión de clases por la contingencia, esto se realizará con apoyo de los DIF Municipales para beneficio de 165 mil familias.

Así es como la administración de Juan Manuel Carreras afronta la crisis, con acciones sin precedentes.

CONTRASEÑA

Ha trascendido que es cuestión de horas para que la secretaria académica de la UASLP Dolores Lastras Martínez, pudiera despejar las dudas sobre su posible participación en el proceso interno para renovar la rectoría de la Máxima Casa de Estudios, lo cual, sería muy importante, considerando que en la actualidad se ha privilegiado la figura de la equidad de género; San Luis Potosí podría tener la primera mujer que llegue a un espacio tan importante para el Estado y la comunidad universitaria…Es claro que la señora tiene una amplia trayectoria para buscar alcanzar la Rectoría de la UASLP y lejos de los ataques que se puedan genera en caso de que se decidirá por participar, se estaría esperando un proceso a la altura de la Máxima Casa de Estudios, porque lo que menos quieren los universitarios, son peleas o descalificaciones estériles que no conducen a nada…Los alcaldes de Ciudad Valles Adrián Esper y de la capital Xavier Nava no solamente coinciden en pretender convertir a sus respetivos municipios en bicicleteros, sino que además comparten el negocio de las luminarias led que por lo visto es muy rentable y, principalmente, una actitud de prepotencia, altanería y soberbia frente a las críticas y contra quienes no les aplauden o festejan sus ocurrencias…También coinciden en que ambos tienen sus equipos para la guerra de lodo, la guerra sucia, a través de páginas de internet que se dicen páginas de información para “protegerse” con el argumento de que son periodistas a la hora de los reclamos y victimizarse, pero pues la gente ya los conoce…Los dirigentes de cámaras empresariales nuevamente dando pena. Quieren que el gobierno todo les resuelva, que les pague la nómina, que les de dinero para reponer las pérdidas que tendrán, obligan a sus empleados a seguir trabajando, o los mandan a descansar a cuenta de vacaciones, es decir, no le pierden nada. ¿Y su amor por San Luis? Que tanto pregonan en discursos de toma de protesta o cuando el gobierno los invita para legitimar sus eventos, ya vimos que es solamente una postura porque en los hechos y a la hora de la verdad demuestran lo que realmente son…Nos cayó la malaria española, otra vez, después de tanto tiempo. El presidente del Atlético de San Luis contagiado de coronavirus y paseándose irresponsablemente por todas partes e incluso hasta organizando fiestas con los “fifís” de San Luis y la Sociedad de Beneficencia Española, escenario de la primer muerte del Covid-19 en SLP; y ahora salen con discursos de que “hay que cuidarnos , ser responsables, esto es en serio”, otra vez vendiéndonos espejitos…HASTA LA PRÓXIMA