La credibilidad de las encuestas

Para la sociedad en general, es muy conocido el tema de las encuestas, sobre todo cuando se está en procesos electorales. Los más interesados en ellas son las y los aspirantes a un cargo político de elección o de designación. La encuesta es la selección de una parte y que representa a todo un grupo poblacional.

La encuesta es una técnica científica social muy importante, pertenece al enfoque cuantitativo de la investigación. De manera personal, siempre he optado por las apuestas mixtas que incluyen lo cuantitativo y lo cualitativo, lo cuantitativo siempre servirá para las decisiones de las políticas públicas y lo cualitativo para dar elementos sensibles y muy importantes de la población, por supuesto con una rigurosidad científica.

En este momento de proceso electoral, debemos considerar los elementos importantes de esta técnica. El más conocido y presumido es el margen de error de la representatividad poblacional, pero no es el único ni el más importante, es muy sencillo y se obtiene por fórmulas matemáticas, a partir de las características del universo poblacional.

Hay otros elementos desapercibidos y muy, muy importantes. Tenemos el cuestionario, éste debe elaborarse de manera correcta y profunda para no sesgar las respuestas, es decir, lograr expresiones reales y no los deseos de la empresa encuestadora. Cada pregunta debe ser minuciosamente revisada, cada escala, etc.; como experta en el tema; le puedo asegurar, frecuentemente se comete el error de construir interrogantes para ser contestadas como el cliente lo solicita.

Otro elemento científico de gran relevancia es la aplicación de la encuesta, supervisar esta etapa es muy importante porque refleja la veracidad de que fueron respondidas por diferentes personas, y no se cometió el grave error de ser contestadas por el encuestador.

Luego está la decodificación de las respuestas, actualmente hay varios programas de informática para realizarla, el detalle está en la transcripción de ellas. Por ejemplo, en este proceso electoral, determinado por el voto de todos los ciudadanos, será imposible aplicar todos los cuestionarios en dispositivos tecnológicos porque estaremos eliminando a un grupo que no tiene acceso a ellos, y sí es muy significativo.

Otra etapa es la interpretación de los resultados. Como analogía, si vamos a dos médicos y uno nos da un resultado de una enfermedad grave y otro de una enfermedad leve, tendemos a creerle a quien nos da información positiva. La encuesta es una técnica científica social rigurosa y sus resultados deben ser rigurosos como sus interpretaciones. Muchas encuestas o seudo-encuestas han fallado y esto se debe no solo a la muestra incorrecta, cobran igual trascendencia los elementos mencionados, por el espacio de esta columna me es imposible comentar otros, también importantes. La encuesta es como un estudio médico, el proceso debe ser muy riguroso para tener resultados científicos confiables.

