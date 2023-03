La Algarabía de Marvely Costanzo | Educar para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas

Queridas personas lectoras; hoy les quiero platicar sobre las consecuencias negativas que tiene el hecho de que las mujeres y particularmente las niñas no tengan acceso a educación superior, esta afectación repercute en la vida de ella y de toda su familia.

Una niña sin educación es menos capaz de tomar decisiones propias sobre planificación familiar. La educación es fundamental para el desarrollo de las aspiraciones y capacidades: una niña educada puede manejar mejor sus bienes y sus finanzas, y tiene más probabilidades de tener acceso a una vida digna y libre de violencia.

El embarazo a temprana edad en una mujer o una niña aumenta considerablemente la posibilidad de vivir pobreza extrema no solo ella y su hijo o hija, también su núcleo familiar cercano, puesto que tienen que ingresar a la vida laboral a temprana edad sin contar con titulo profesional, lo cual la hace vulnerable en sus derechos laborales y está demás decir que los salarios que percibirá serán mucho más bajos de lo que ella requiere. Es por esta razón que los temas de educación con perspectiva de género deben estar en la agenda legislativa y no podemos hacer caso omiso a las condiciones paupérrimas en las que viven la gran mayoría de nuestras niñas y jóvenes en México, sobretodo en las zonas rurales de nuestro país.

El liderazgo de las mujeres y el acceso a los puestos de toma de decisión dependen también de su nivel de educación. Pero también depende de la capacidad de auto gestión, por eso es de vital importancia impulsar a las mujeres a que sus aspiraciones vayan más allá de cumplir los roles impuestos por nuestra cultura.

En el largo plazo, la falta de educación afecta las capacidades futuras de una mujer de buscar y obtener un empleo, y de tener un ingreso. La independencia económica se refleja no sólo en la capacidad que una mujer tiene de disponer de su dinero, ahorrar, adquirir bienes e invertir, sino también en su libertad de decidir librarse de relaciones domesticas abusivas, en particular de situaciones de violencia económica. Una mujer debe tener libertad financiera para desarrollarse en plenitud y no depender de su pareja o familia para desarrollarse.

Finalmente, sin educación una mujer tiene más probabilidades de integrar la franja de pobreza. Porque como ya lo expliqué anteriormente, una mujer que es madre a temprana edad esta destinada a trabajar más y a encontrarse con condiciones laborales que le limitan acceder a una educación continua, por lo tanto, su nivel de competitividad no será el óptimo para sobresalir.

Necesitamos impulsar políticas públicas que apoyen a nuestras niñas, adolescentes y mujeres adultas a prepararse profesionalmente para que puedan acceder a puestos de liderazgo y competitividad.

Me despido recordándote que la equidad de género y el crecimiento económico son dos engranajes conectados. Si uno avanza, el otro también; de ahí la importancia de ponerlos a trabajar.

Me despido recordándote que la equidad de género y el crecimiento económico son dos engranajes conectados. Si uno avanza, el otro también; de ahí la importancia de ponerlos a trabajar.