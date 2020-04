Hemos recibido un merecido jalón de orejas ya que hasta hoy habíamos vivido en una carrera loca en y por la vida, donde nuestra voz interna nos manejaba con dos frases: Puedes y Debes, vivimos siendo hijos, padres, esposos, hermanos y amigos sin hacer una pausa para verificar qué significa cada uno de estos roles, sintiéndonos eternos y dueños del Universo.

Creyéndonos poco a poco ser una casta de hombres y mujeres de hierro y hoy, estamos todos juntos dándonos cuenta que el grande y poderoso es Dios quien a través de un micro organismo llamado coronavirus en un cerrar y abrir de ojos igualó a pobres y ricos, a príncipes y mendigos al empleador con sus empleados demostrando que el único dueño y señor de nuestras vidas es EL y EL nos está re-enseñando a que todos estamos abajo y somos uno, que nuestros gobernantes realmente no piensan ni creen lo que dicen, que esta cuarentena les fuerza a comprender sus debilidades aunque algunos no lo logren, que debemos ser justos y cuidadosos porque ya están cayendo en manos del enemigo nuestros gobernadores por falta de precaución y cuidado y aún faltan, hay quien cree que puede desafiar a ese Dios todopoderoso sin tener las precauciones anunciadas por países que ya han sido más que golpeados, por eso, éste, es un tiempo para pensar y amar sabiendo que el paraíso está en la otra esquina con gente cantando en los balcones anunciando la solidaridad entre enfermos y cuidadores. Ante esta pandemia nuestra máxima autoridad desconoce el ejemplo del Emperador Marco Aurelio durante la pandemia antonina en el imperio romano, quien para ayudar a resolverla se rodeó de un equipo de gente muy capaz para combatirla, escuchándoles como verdadero líder evitando el colapso que se precipita para la famosa 4T que no está funcionando como ellos creían ante la confirmación de verdades a medias, por no llamarlas mentiras que van desde la realidad del huachicoleo hasta la realidad de esta pandemia; nuevamente esta semana la confusión se presentó ante videos de la máxima autoridad en un festejo en Sinaloa que nadie imaginó y una declaración tardía y confusa de la Fase Dos de la pandemia que tanto en México como Estados Unidos está entrando en el pico de crisis en Abril, tal vez si se remontasen a la época de la pandemia romana podrían aprender del ejemplo de Marco Aurelio quien donó bienes del gobierno y personales resolviendo la situación económica consecuencia de la misma, este es un tiempo de actuar y poco hablar dando apoyos a empresarios y trabajadores formales o informales a través de estímulos fiscales y acciones precisas, promoviendo acciones sin engaños evitando que el liderazgo se colapse como lo demuestran las encuestas ya que la gente tiene sensación de pérdida, pérdida de control, de libertad, seguridad y miedo al desconocer cómo nos adaptaremos a lo que viene en salud y económicamente, como no creemos que las cifras dadas sobre el COVID 19 sean reales al ver reportes de ¨neumonías atípicas¨ en los hospitales, nuestro estrés crece y se debilitan nuestras defensas físicas y morales, por eso, ante este colapso, la sociedad asume el liderazgo ético con soluciones reales sabiendo que las armas son inservibles, el poder está debilitado, ser rico o pobre da lo mismo y lo único importante es Dios, deseando usted se cuide y siga los lineamientos de NO SALIR y los protocolos de higiene yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx