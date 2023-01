Imagen y Estilo | ¡Una rosa, sin pétalos ni aroma!

¡Al maestro con cariño!

Hace unos meses, durante un desayuno con mis ex compañeros periodistas, hablábamos del libro que Don Miguel Mora Martínez mejor conocido por todos como “El Pibe”, estaba guardado en el cajón, se quedó esperando que “alguien” tuviera a bien publicarlo.

El contexto es La historia de quienes escribieron la historia, muy buen título y sobre eso versa el libro.

Al paso de los meses, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Cultura Municipal, tuvo a bien editar el libro de Don Miguel. Fue así, que el pasado miércoles en punto de las 5 de la tarde, nos dimos cita, en el patio central del Palacio Mnicipal, periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos de aquellos años y que trabajamos juntos o que de alguna manera pasamos por la vida de Miguel Mora Martínez.

Durante el evento, fuimos testigos como “El Pibe” con profunda emoción, veía a todos los asistentes y sobre todo la satisfacción de ver concluido un sueño después de más de 5 años que duró este ir y venir para la publicación de su libro. Ahora, por fin hecho realidad.

Haré un poco de memoria sobre como Don Miguel Mora se me atravesó en mi vida periodística. Por los años 80´s tenía que realizar dos planas semanales con diferente contenido, además de las 5 notas que nos exigían entregar como reporteros. Un día, el Señor Mora, me dijo que si no me interesaría aprender a esquemar mis propias planas.

Fue así que dedicando su tiempo a enseñarme, me puse a comenzar a esquemar, con quadratines y todo, sobre los blocks de hojas de esquemas, midiendo con el respectivo tipómetro y toda la cosa. Así fue como me enseñó a esquemar.

Luego me enseño a redactar mis notas, a tantas cosas. Y obvio a muchas generaciones de periodistas y reporteros hemos pasado por quien a sus 80 y tantos años sigue compartiendo su sapienza sobre el tema. Recuerdo que rayaba infinidad de veces las hojas de esquemas, hasta que quedara a mi gusto el reparto tanto de los textos como de las fotografías.

Desde este espacio le envio mis felicitaciones a Don Miguel por su libro mismo que será de gran ayuda para las nuevas generaciones de periodistas. Y obvio para nosotros recordar tantas y tantas situaciones vividas a lo largo de la historia.

Y como bien lo dice su libro “para quienes consideramos a Miguel Mora Martínez como un excelente periodista y que tuvimos la oportunidad de trabajar con él en las diferentes salas de redacción por las que pasamos, nos consideramos afortunados pues desde esos lugares, logramos abreviar múltiples conocimientos, gracias a su experiencia.

Gracias Pibe por todo y por tanto. Gracias por el ánimo que siempre me ha demostrado con sus publicaciones ahora en Facebook y por sus felicitaciones y ánimo que siempre me demuestra ahora en mis competencias como nadadora, durante mi tiempo como funcionaria pública y en mi diario vivir con mis hijas.

Gracias Pibe por todo y por tanto. Gracias por el ánimo que siempre me ha demostrado con sus publicaciones ahora en Facebook y por sus felicitaciones y ánimo que siempre me demuestra ahora en mis competencias como nadadora, durante mi tiempo como funcionaria pública y en mi diario vivir con mis hijas.