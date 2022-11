Imagen y estilo | ¡¡Un brindis por mi!!

Hoy voy a hacer un brindis por mi... por lo que soy, por lo que valgo... por lo que tengo y por lo que no.

Por aquellos amores que he disfrutado, por los que han quedado a mitad de camino... por lo que me enseñaron y no quiero.

Por los que fueron cobardes y no se la jugaron por mi ni conmigo... y por las veces que yo lo fui.

Por las grandes amistades que conservo desde hace años... por los que van llegando y van demostrando de que palo están hechos.

Por los que demostraron que no sirven ni para vecinos... por todos y cada uno de ellos hoy brindo.

Por quien me saca sonrisas a diario, por quien también me hace derramar lágrimas...

... por quien enciende mi deseo, y hace sacar lo mejor de mi.

Por aquellos que no me pueden ver ni en pintura, ni yo a ellos... por quien me ama, y por quien me odia.

Por todos sin excepción... pero sobre todo por mi...

“Dicen que no hay nada más peligroso, que ser feliz delante de un envidioso. También dicen que hay que andar por caminos complicados, para llegar a un destino maravilloso. Que nunca se debe mostrar el mar que llevas dentro a quien no sabe nadar, que como mucho te intentará ahogar.

Que la vida, no se cuenta ni en minutos ni en años, solamente en momentos.

Dicen que la venda de los ojos, se cae cuando tiras de ella. Que el talento te hace destacar, pero que el corazón te hace trascender. Que las cosas no hace falta decirlas, porque al hacerlas se dicen solas. Y que las personas que llegan a nuestra vida son las personas correctas, que nadie llega por casualidad.

Dicen que según van pasando los años, se entiende mejor al destino. Ese que te quita personas de tu camino, para poner otras mejores en su sitio.”

El pasado mes de septiembre tuvimos la gran satisfacción de haber llegado a los 29 años escribiendo en este espacio, lo cual agradezco enormemente el tener esta oportunidad de poder escribir de todo un poco, como desde su inicio esta columna ha ventilado opiniones, entrevistas, comentarios, estadísticas, mensajes positivos y algo más,.

Al mismo tiempo he tenido la oportunidad de festejar junto con este medio de comunicación El Sol de San Luis sus aniversarios, así pues, nos alistamos para festejar el próximo 4 de diciembre el 70 aniversario. Felicidades anticipadas, amigos lectores, porque ustedes han sido parte fundamental de tantas y tantas satisfacciones.

