Imagen y estilo | ¡Semana Santa en San Luis, tenis, Procesión, turismo, Ceremonia de Luz!

¡¡¡ALELUYA! ALELUYA!!!

Durante muchos años no recuerdo cuantos, San Luis Potosí se ha caracterizado porque en Semana Santa, los eventos que se llevan a cabo registran un gran número de turistas. Unos vienen a presenciar la Procesión del Silencio Potosina, otros al Torneo nacional de Tenis juvenil que se desarrolla en el Lomas Raquet Club y muchos más al San Luis Open que se desarrolla tradicionalmente en el Club Deportivo Potosino, anteriormente el famoso Challenger.

Cuando era muchacha (como decía mi abuela), siempre acudía al Deportivo, ahí me hice de muchos amigos, ahí, íbamos al estadio a ver jugar a grandes tenistas de talla internacional.

Ahí conocí a Bertha Rodríguez, a Pedro Gerardo Rocha (q.e.p.d.) al exgobernador Leopoldino Ortíz Santos, siempre con su raqueta, recuerdo a mi entrañable amiga Anita Rodríguez de Palacios durante años atendiendo a cuerpo de rey a la prensa especializada local, nacional e internacional.

En el C.D.P. vemos abarrotados los pasillos hacia las canchas, miles de personas acompañadas de sus familias disfrutando de todos los platillos que ahí se venden en los stands y food trucks que se instalaron en los jardines, ahí me reencontré con mi entrañable amigo Martín Hernández Vigil, 40 años de habernos conocido y de disfrutar de sus deliciosos taquitos.

Una delicia la cocina sinaloense instalada en el Food Truck del restaurante La Doña, en donde orgullosamente trabajan mis hijas y cuyos propietarios nuestros amigos Dohina Corral y su esposo Héctor Medina, ponen lo mejor de ellos para atender a un sinnúmero de comensales día con día.

Y qué decir de los helados, paletas y aguas frescas de nuestro amigo el Lic. Miguel Mendoza Aguirre, siempre presentes en todos los eventos con su inigualable calidad.

Los elotes, las tortas de Bocatti, las hamburgusas, los sushi, las banderillas, el café gourmet, los pastelitos, las enchiladas potosinas y las flautas un sinfín de delicias de la cocina local, nacional e internacional y aunado a esto el restaurante y cafetería del club con sus shows diarios. Todo excelente!

Ahora en su versión 2023, toca a nuestro amigo el periodista y locutor Edgar Piña y su equipo de trabajo integrado por Jazmín Viramontes, Néstor De La Fuente, Derek Liñan, Paola Alfonzo, José Luis Hernández, atender a la prensa. Desde muy temprano toda la semana santa coordinan todo lo relacionado con la información que se genera en todas las canchas del club, resultados, jugadores, desde tramitar las acreditaciones ante la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), enviando información oportuna y veraz a todos los reporteros y periodistas de la fuente.

Desde este espacio mi reconocimiento a todos los integrantes de la sala de prensa encabezados por Edgar Piña, por su profesionalismo y dedicación en este gran evento.

Así mismo envío mi felicitación al Presidente del Club Deportivo Potosino Ing. Alberto Kassis, su esposa Kinkis y todo su consejo directivo por la extraordinaria organización dentro del Club así como a Gaby Esparza. Felicidades!!!

Por otro lado llovieron infinidad de críticas a la Procesión del silencio, pero lo importante es que las cofradías hicieron su mayor esfuerzo por que se llevara con gran éxito. Que hubo demoras en el andar sí, pero eso no es importante, lo importante es que se realizó después de 2 años de pandemia que no se realizó. Cabe destacar la transmisión en redes que hizo nuestro amigo Daniel De la Llera, quien con todo su conocimiento sobre el tema realizó. Además de haberse conectado un gran número de medios y portales informativos a dicha transmisión. Felicidades!!!

Me despido con el pregón que año con año decía desde el balcón de Palacio Municipal:

NO ME MUEVE MI DIOS PARA QUERERTE, EL CIELO QUE ME TIENES PROMETIDO, NI ME MUEVE EL INFIERNO TAN TEMIDO PARA DEJAR POR ESO DE OFENDERTE. TU ME MUEVES SEÑOR, MUEVEME EL VERTE CLAVADO EN ESA CRUZ Y ESCARNECIDO, MUEVEME TUS AFRENTAS Y TU MUERTE. MUEVEME EN FIN TU AMOR DE TAL MANERA QUE SI NO HUBIERA CIELO YO TE AMARA Y SI NO HUBIERA INFIERNO TE TEMIERA, NO ME TIENES QUE DAR PORQUE TE QUIERA, PUES AUNQUE LO QUE ESPERO NO ESPERARA, LO MISMO QUE TE QUIERO TE QUISIERA.

FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN, AMIGOS LECTORES!!!

